Fin del misterio: En "El Grito" de Munch el personaje no está gritando

En las útlimas horas, el Museo Británico difundió la nueva teoría sobre la hora de Munch, "El Grito", en donde siempre se pensó que el personaje principal estaba gritando.

El museo exhibe una rara versión en blanco y negro de la imagen de "El Grito" que tiene una anotación del artista noruego que dice: "Sentí un gran grito en toda la naturaleza". Esta sencilla anotación parece indicar que el archiconocido personaje que ocupa el primer plano de la imagen, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un rostro sostenido por ambas manos, no está emitiendo un grito, sino tapándose los oídos, aterrado por algún estruendo surgido en su entorno. Este nuevo enfoque encajaría además con el primer título que el autor dio a su pintura: "El grito de la naturaleza".

