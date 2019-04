https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones 2019 Cachi Martínez presentó el Plan Santa Fe Conectada El pre candidato a diputado provincial por la lista Unidos Podemos presentó en Santa Fe el Plan “Santa Fe Conectada”, que tiene como objetivo llevar internet a todo el territorio provincial con activa participación del Estado.

En una conferencia de prensa, realizada esta mañana, el ex Diputado Nacional y ex candidato a Gobernador, que encabeza la lista “Unidos Podemos” explicó los detalles del Plan que piensa llevar a la Legislatura Santafesina.

En el comienzo de la conferencia Cachi Martínez expresó: “Queremos un justicialismo democrático, republicano y federal. Y queremos un justicialismo moderno. Por ello así como el siglo pasado logramos inclusión y justicia social a través de la incooporación de los trabajadores, de las mujeres a la vida política y del ferrocarril para el desarrollo de las economías regionales, hoy tener internet es construir federalismo y justicia social 3.0. Para lograr trabajo, educación, salud, seguridad y desarrollo, hoy en día hay que invertir en internet, estar conectados y conectarnos al mundo. Estar conectados es traer futuro al presente, estar conectado es igualar oportunidades entre los que más y los que menos tienen, estar conectados es la justicia social del sigo XXI”.

También destacó que “Internet ya no es un lujo, es una necesidad. Y donde hay una necesidad nace un derecho. Internet cambió el mundo y la vida de la gente. Cambió el funcionamiento de las empresas y del propio Estado. No hay igualdad de oportunidades para todos si no hay Internet para todos, lo que aprendemos y lo que producimos hoy esta absolutamente vinculado a Internet.”

Cabe destacar que Oscar Martínez, fue Director de ARSAT , y lo que se plantea en este Plan tiene que ver con la creación de una Empresa Provincial de Telecomunicaciones, con una red provincial de fibra óptica y alta tecnología para que todos los rincones de la provincia puedan tener acceso a Internet libre y de alta calidad.

Ante la consulta sobre cómo se llevará a cabo el financiamiento de este Plan, dijo que se prevé entre otras cosas la eliminación de tasas e ingresos brutos a las empresas que desarrollen redes y fibra óptica en el hogar, y una exigencia al Estado Provincial para que desarrolle tendido de fibra en obras de gasoductos, rutas, electroductos, acueductos y redes de cloacas para mejorar la conectividad, como así también utilizar el Fondo del Servicio Universal, que hoy no se coparticipa y con fondos del área de obras públicas provincial y de los recursos emergentes de los servicios prestados por la Empresa Provincial de Comunicaciones.

“El Estado provincial garantizará el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica. Esta Empresa Provincial que planeamos no competirá con las Cooperativas y pequeños proveedores de televisión por cable, sino que mejorará la competitividad de las pymes dedicadas a las comunicaciones en la provincia, y brindará servicios a instituciones, escuelas, universidades. Plantearemos además un programa de subsidios de tasas para las pymes que desarrollen redes de fibra ópticas en el hogar”, finalizó