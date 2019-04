Un profesor de matemáticas keniata fue elegido como el mejor maestro del mundo

El keniata Peter Tabichi, que trabaja como profesor de matemática en una zona remota de su país, fue elegido este domingo como el Mejor Maestro del Mundo en el premio que entrega la Global Education & Sills Forum en Dubai, que tuvo al argentino Martín Salvetti entre los 10 finalistas.

Tabichi ganó el Global Teacher Prize, el premio más importante para los docentes en el mundo, que entrega un millón de dólares de premio, gracias a su trabajo junto a casi 500 chicos en un barrio aislado de Kenia, con serios problemas de sequía y hambre.

"Cada día en África damos vuelta la página y abrimos un nuevo capítulo. Hoy es otro día. Este premio no me reconoce a mí sino a la gente joven de este gran continente", aseguró Tabichi en la ceremonia que se realizó en el hotel Atlantis Palm de esa ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.

El docente recibió el saludo del presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, que lo calificó como un "ejemplo" para todo el mundo.

Watch the moment @RealHughJackman named @PeterTabichi as the winner of the Varkey Foundation Global Teacher Prize 2019, presented by His Highness Crown Prince of Dubai Sheikh @HamdanMohammed Al Maktoum.#TeachersMatter #TeacherPrize pic.twitter.com/kaIBbjBEuT