Ruggeri a Messi: "Yo me hubiera quedado con el equipo"

El campeón del mundo en México 86 expresó su opinión sobre la desafectación de Messi del seleccionado: "Se sabía que iba a haber críticas después de perder de esa manera y ahí tiene que estar el capitán".

Oscar Ruggeri, ex jugador de la Selección Argentina y actual panelista de un programa deportivo de TV, opinó sobre el alejamiento de Messi de la selección luego de la derrota contra Venezuela.

Durante el programa 90 minutos, el campeón del mundo en México 1986 dijo: "En lo personal yo hubiera estado con el equipo. Messi es el mejor de todos, no hay dudas, pero tiene que jugar siempre y siempre tiene que estar".

"Se sabía que iba a haber críticas después de perder de esa manera y ahí tiene que estar el capitán y el líder, que es Messi" Oscar Ruggeri.

Luego, contó cómo él vivía esas situaciones en su etapa como jugador y comentó: "Yo siento eso y sentí eso. Yo pedía por favor que me llamen de la Argentina. Yo me tuve que ir de un club y rescindir un contrato porque me iba con la selección".





Finalmente, a modo de conclusión del actual proceso en AFA, dijo: "Se está haciendo todo mal".