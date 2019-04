https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.03.2019 - Última actualización - 13:24

13:21

Para “normalizar” la Sindicatura... Un socio cree que Colón hizo un llamado incorrecto

Este martes, el doctor Hugo Benuzzi, integrante de la Agrupación Ricardo Magdalena, presentó un reclamo ante la Inspección de Personas Jurídicas para que se deje sin efecto la convocatoria que hizo Colón para elegir síndicos de manera complementaria y se realice un nuevo llamado para que se elijan los seis que establece el estatuto por considerar que dicho órgano —la Sindicatura— se encuentra acéfala.

El presidente Vignatti señaló la semana pasada al enviado de El Litoral a Perú que, por exigencia de Personas Jurídicas, el club había convocado a elecciones de dos miembros titulares y tres miembros suplentes para completar dicho cuadro, lo cuál es “erróneo” según la opinión de Benuzzi.

Actualmente, el único síndico que está en funciones de acuerdo a las formalidades respectivas, es Francisco “Pancho” Costanzo, mientras que Gabriel Méjico y Eugenio Marcolín estaban colaborando con él.

Vignatti señaló en Lima que “nosotros hicimos una convocatoria a las otras agrupaciones para que cada uno elija a alguien que se sume al trabajo de Pancho Costanzo, en nuestra pretensión de hacer un club de puertas abiertas y con todas las opiniones”.

En los considerandos de la nota presentada este martes en Personas Jurídicas, se deja constancia de un par de artículos del estatuto en el que se menciona que en caso de acefalía —que es lo que se intenta demostrar—, se deberán elegir los seis miembros en elecciones complementarias, hasta la finalización del período de la comisión directiva y que dos de ellos serán por la mayoría y uno por la minoría, con igual sistema para los suplentes. La convocatoria de la comisión directiva es para cubrir los cinco cargos que hoy están vacantes y eso es lo que se considera “erróneo” y se pretende modificar para que la elección del órgano de fiscalización se haga en forma completa.

“Pancho” Costanzo señaló este martes que “no sabía de esta presentación, tal vez pensarán que estoy de más. Pero los socios me eligieron para esto. No estoy ocupando ningún cargo de manera ilegal, quizás la intención sea la de echarme. Yo no estoy atornillado a mi cargo. Si alguien considera que yo no sirvo para el cargo que estoy ocupando doy un paso al costado y que llamen a elecciones, pero a mí me eligieron los socios”.

Por su parte, el propio Hugo Benuzzi dijo que “no es algo personal contra Costanzo, sino de corregir una mal convocatoria. No tengo nada contra ‘Pancho’, a quién conozco. Al contrario y quiero que esto quede bien claro. Pero lo que considero, es que la convocatoria que hizo la comisión directiva no es correcta y por lo tanto debe modificarse”.

Una aclaración que debe hacerse, es que este órgano (el de la sindicatura) fue el elegido en las elecciones que ganó Marcelo Ferraro, compitiendo con Luis Hilbert, Ricardo Magdalena y Gustavo Abraham, y no en las posteriores —que fueron complementarias—, en las que triunfó José Néstor Vignatti y hubo cinco listas.