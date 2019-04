https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.03.2019

19:17

Sigue detenida la madre y esposa de las víctimas

El fiscal que investigó el crimen del niño en Miramar cree que hay similitudes con el de su padre

Verónica González (50), que está imputada por el crimen de su marido, se negó a declarar. No obstante, aceptó ser sometida a una serie de pericias psicológicas y psiquiátricas. Esas pericias se también habían ordenado cuando murió su hijo, en 2011, pero la mujer no quiso realizarlas.

Verónica González fue imputada y permanece detenida. Foto: Captura digital



