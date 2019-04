https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.03.2019 - Última actualización - 11:56

9:07

Luis Escobedo

Detuvieron en Malvinas a un ex combatiente y jugador de Colón

Luis Escobedo, ex combatiente de Malvinas y jugador Sabalero, fue detenido junto a 7 veteranos por cantar el himno y rendir homenaje en el Cementerio de Darwin.

Foto: Facebook



Luis Escobedo Detuvieron en Malvinas a un ex combatiente y jugador de Colón Luis Escobo, ex combatiente de Malvinas y jugador Sabalero, fue detenido junto a 7 veteranos por cantar el himno y rendir homenaje en el Cementerio de Darwin. Luis Escobedo, ex combatiente de Malvinas y jugador Sabalero, fue detenido junto a 7 veteranos por cantar el himno y rendir homenaje en el Cementerio de Darwin.