"Amamos a Lorca y en particular a esta obra"

Serán en la Sala Marechal del Teatro Municipal el viernes 29 y s ábado 30 de marzo a las 22 y el domingo 31 a las 21. A su vez, en el marco de la muestra “Tributo al talento”, el director de la puesta, Exequiel Maya, dará la charla “El precio de la libertad: La mujer en el teatro de Federico García Lorca”, el viernes 29 a las 20, en el Museo del Teatro.

En su propuesta escénica, Exequiel Maya propone una mirada particular sobe la obra de García Lorca, cargada de intertextualidades. Foto: Pablo Cánepa

“Bernarda: ni un gesto de indulgencia”, la adaptación del clásico de Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba” con dirección general y puesta en escena de Exequiel Maya, dará tres funciones en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020). Serán este viernes y sábado a las 22 y el domingo a las 21 y marcarán la despedida de la obra tras las distintas temporadas realizadas en 2017 y 2018.

La obra fue estrenada en octubre de 2017 en Loa Espacio AGM. Concretó la primera temporada con una excelente concurrencia y aceptación de público, además de críticas periodísticas muy favorables sobre el espectáculo. La segunda temporada tuvo lugar en la misma sala durante los primeros meses del 2018, luego hubo una tercera temporada en otras salas de la ciudad de Santa Fe y una gira regional que incluyó San Carlos, Ataliva, San Justo, Humboldt, Crespo y Paraná.

“La ligazón que encuentro con Lorca y con esta obra en particular se debe a mi gran afinidad hacia el universo femenino, ese que el gran poeta de Granada conocía tan bien. Su mirada sensible concede un lugar especial a las mujeres de los sectores sociales subalternos en esa sociedad represiva en que le tocó vivir, la misma que terminó fusilándolo: mujeres de pueblo, criadas, aquellas cuya voz era silenciada por el machismo imperante”, señaló a El Litoral Exequiel Maya.

“Los elementos de puesta intentan diferenciar fuertemente nuestra propuesta de otros montajes más clásicos. Por ejemplo, algunas escenas están armadas con música pop de los 80’s que definen a algunos de los personajes y a las situaciones que se viven en la obra. También utilizo guiños a otra de mis grandes pasiones: el cine. En el caso de Bernarda aparece como apertura del tercer acto de la obra la música de “La casa cercana al cementerio”, película italiana de terror que me asustó mucho de niño y cuya intro musical amo desde entonces”, explicó.

En el mismo sentido, apuntó que montó algunas escenas deseando hacer un homenaje a uno de sus directores de cine favoritos: Brian De Palma. “Desde “Carrie”, película de culto para mí, me fascinó la utilización del recurso de la pantalla dividida, y con Bernarda me di el gusto de plasmar teatralmente la idea de que en una misma escena el espectador puede ser testigo de dos situaciones diferentes pero que ocurren al mismo tiempo en distintos espacios”.

Sexo y comicidad

Según Maya, otro elemento que rompe con la tradición es el contenido sexual bastante explícito que se da en una escena clave de la obra: el enfrentamiento entre dos de las hijas cuando una de ellas va a tener encuentros sexuales con el prometido de la hija mayor. “Me interesó ver cómo esos cuerpos reprimidos podían estallar de deseo en una escena que se presta para un tratamiento físico en su propuesta dramatúrgica”, describió.

La comicidad también está muy presente como elemento disruptivo en la puesta. “En los disparates de la abuela loca que dice la verdad, en los juegos entre las criadas que tienen contacto con el chisme y el mundo exterior y en la hija que desea hacer el trabajo de los hombres en lugar de bordar y obedecer el mandato social para la mujer. Nos convencemos de que los pasos de comedia refuerzan los momentos trágicos de la obra y distienden al público con bocanadas de alivio”, remarcó el director.

“Finalmente, Bernarda es una pieza clave en la mirada particular que tiene esta puesta. El abordaje tradicional la pinta en el personaje de la villana, con una naturaleza férrea, autoritaria, austera. Yo quise hacer conocer que detrás de esa máscara hay una mujer frágil, endurecida por el machismo de sus padres y abuelos, una mujer fiel a la tradición que se comporta así con sus hijas porque no le enseñaron a ser de otra manera. Y ante el terror que ella siembra, decidí trazar algunos momentos de ternura entre en sus hijas: como un modo de tejer lazos de solidaridad para sobrellevar tanta angustia, tanta represión, tanto dolor. Son todos elementos de quiebre que dan una cuota de contemporaneidad a la puesta”, apuntó el responsable de la puesta.

Por el momento, las funciones del fin de semana serán las últimas. Pero Maya dejó entreabierta la posibilidad de retornar más adelante. “Mis actrices lo saben, la voluntad de volver siempre está. Porque “Amamos a Lorca y en particular a esta obra”.

Charla

Acompañando la obra, y en el marco del Mes de las Mujeres organizado por el Gobierno de la Ciudad, Maya disertará el viernes a las 20, bajo el título “El precio de la libertad: La mujer en el teatro de Federico García Lorca”. Será con entrada libre y gratuita en el Museo del Teatro, dentro de las activaciones de la muestra “Tributo al Talento”.