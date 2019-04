https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.04.2019

11:03

Fin del sueño Federal

Argentino peleó pero no le alcanzó

El “Tino” de San Carlos perdió con Unión Agrarios de Cerrito y quedó eliminado del Torneo Federal Regional Amateur. Ángel Benítez marcó el único tanto del partido. Cosmos perdió en la despedida y el “9” goleó pero no le alcanzó.

Foto: El Litoral



