Video: un meteorito iluminó el cielo de Florida

La gente de todo el norte de Florida quedó desconcertada poco antes de la medianoche del sábado por una bola de fuego azul verdosa que parecía caer desde el cielo.



“¡Vi una luz extraña que caía del cielo por Youngstown esta noche!”, informó Eric Shultz, quien captó el fenómeno con la cámara del timbre de su casa en Florida.

“Amigo, ¿viste eso?”, exclamó alguien en este video filmado con la cámara del tablero del auto de Jeffrey Cardona en Jacksonville.

Todo indicaría que la luz brillante era de un meteoro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Su flash fue captado por el Geostationary Lightning Mapper (GLM), un satélite que toma cientos de imágenes por segundo y traza los caminos de las tormentas eléctricas.

“Los meteoros que entran en la atmósfera de la Tierra ocurren con bastante frecuencia, pero no siempre podemos verlos”, dijo el meteorólogo de la CNN, Haley Brink. “Hoy en día tenemos tantos satélites en el espacio y cámaras sobre el terreno que estos eventos son cada vez más visibles para el público en general”.

