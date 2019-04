Camaño: "No podemos cobrar tanto para no hacer un carajo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.04.2019

La diputada nacional del Frente Renovador se enfureció al ver que Cambiemos quería levantar la sesión especial pedida por la oposición para debatir, entre otros, un proyecto contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos.

La diputada nacional Graciela Camaño (Frente Renovador) cuestionó este jueves al oficialismo parlamentario por considerar que intentaba "no permitir que el Congreso funcione", luego de que Cambiemos retaceara el quórum para la sesión especial pedida por la oposición para debatir, entre otros, un proyecto contra los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. "No podemos cobrar tanto para no hacer un carajo", manifestó.

"Lamento profundamente lo que está ocurriendo en esta sesión porque se trata de no entender que somos un poder del Estado, de creer que porque se es oficialismo se es lacayo del Poder Ejecutivo nacional", expresó la diputada massista.

En ese sentido, agregó: "Lo que están haciendo en estos cuatro años de Gobierno, yo no lo he visto jamás. Y he visto humillaciones en esta casa. Pero que lisa y llanamente usted se siente sobre la llave de esta casa y no la abra, no lo he visto jamás, con ningún presidente".

"El país no está en condiciones para que ustedes se den el lujo de tomar esta actitud antirrepublicana. ¿Saben lo que es la República? La división de poderes, eso es lo que distingue a una República. Y en situaciones sumamente adversas, todos los gobiernos desde la democracia hasta acá han abierto las puertas de este recinto para que se discuta, se vote, se gane o se pierda", remarcó.

Camaño dijo también que "el pueblo está con problemas, por si no se dieron cuenta", y aseveró: "Esto que están haciendo ustedes hoy, que vienen haciendo desde hace tiempo, que es no permitir que el Congreso funcione, ¿no les da un poco de vergüenza? A mí sí me da vergüenza, nunca me pasó, porque venía acá y trabajaba".

"No podemos seguir sin trabajar, no podemos seguir cobrando lo que cobramos. El país está en crisis, nuestros maestros, nuestros obreros, nuestros comerciantes, no se merecen que este Congreso tenga el presupuesto que tiene. Damos vergüenza a pesar de las sonrisas socarrona de los que creen que la política se maneja por las redes diciendo estupideces. Dan vergüenza. Porque los que se llevaron la llave a Balcarce 50 (Casa de Gobierno) son ustedes", concluyó.

Con información de Télam