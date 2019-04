https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora de América Noticias habla de su presente junto a Moria Casán, su visión de cara a las elecciones y el momento de las mujeres.

Carolina Losada "No me representa una mujer que grita muerte al macho"

Ignacio Negri

Nació en Rosario, creció en Mendoza y se hizo conocida en Buenos Aires. Carolina Losada tienen características nómades, no sólo en los aspectos geográficos, sino también en su formación profesional. De chica comenzó siendo modelo y formó parte del staf de Pancho Dotto. Estudió también hotelería y en Mendoza comenzó a conocer su pasión por los medios en el programa “Snow Time” de ESPN. Posteriormente, hizo un casting en América y hoy es la cara visible del noticiero del mediodía.

“Los noticieros ya no son esa cosa contracturada donde la conductora tenía que estar siempre derecha, formal y hablando casi en neutro. De a poco, los noticieros se están transformando en magazines de noticias, porque así le llega más a la gente. Los televidentes prefieren que vos le cuentes las cosas de la manera más natural posible, similar a como uno habla en su vida cotidiana”, le dice a El Litoral.



—Yendo a tu rol en el noticiero, ya estamos en pleno año electoral. ¿Cómo los ves a los posibles candidatos en campaña? ¿Les creés?



—Yo creo que todos tienen algo de razón y algo de buena intención. Creo que dicen algo de verdad, mucho de mentira y algo que ocultan también. Quizás con algunos esté más de acuerdo con lo que piensan o hacia dónde van, con otros estoy totalmente lejos. En líneas generales se les nota mucho el coucheo y eso termina siendo contraproducente porque la gente lo intuye y se da cuenta. Están muy entrenados y poco naturales.



—¿Qué análisis hacés del gobierno?



—Creo que se han mandado muchas macanas y han cometido muchos errores no forzados, pero también sería miope si no viera lo que dejó el anterior gobierno, era una bomba de tiempo. A veces cuando uno se queja por cosas que estamos viviendo, después te ponés a pensar cuáles eran las alternativas que teníamos con Venezuela como aliado como era en su momento. Hoy ves lo que pasa allá y pensas si ese era el norte qué país íbamos a tener.



—¿Ves posible una tercera vía?



—Hoy veo el mapa político y electoral totalmente polarizado, pero este país te sorprende minuto a minuto. En un mes pasan cosas que en otros países pasan en un año.



—¿Qué reflexión haces del momento que está viviendo la mujer?



—Es un tema que tiene muchas aristas. En general, me gusta, me encanta y me siento orgullosa como mujer de este momento que está pasando en la sociedad y de formar parte del cambio. También me gusta aclarar que no me representan todas, a mí no me representa una mujer que grita muerte al macho. Yo creo que la mayoría de las mujeres no piensan así. Esto no tiene que verse como una lucha sino como lo que realmente es el feminismo: la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades. Yo no quiero pisar a los hombres, son divinos y está todo bien con ellos.





“Leprosa” desde la cuna



Carolina no se cansa de mostrar su fanatismo por Newell’s, de hecho, su outfit siempre incluye colores rojinegros y bautizó esa manera de vestirse como el “lepra look”.



“Mi papá y mi abuelo me hicieron ‘leprosa’. Yo tengo el recuerdo de cuando éramos chicos que volvíamos de Funes a Rosario escuchando los partidos por radio, por eso adoro escuchar los partidos por radio, es como que me lleva a ese lugar de mi vida. Newell’s es parte de mi identidad y eso se exacerba más cuando estoy afuera o acá en Buenos Aires. Todos en el canal siempre me cargan con algo de Newell’s o yo los cargo a ellos, sobre todo con los técnicos que me buscan porque saben que nunca me quedo callada (risas)”.





Un rol distinto



Haciendo referencia a su rol en el programa Incorrectas, que conduce Moria Casán, Losada afirma: “Creo que una persona puede ser muy seria profesionalmente, incluso riéndose muchísimo. Podés ser un periodista que chequea absolutamente todo y al mismo tiempo distenderte o relajarte”.



—Son muchas las panelistas de Moria. ¿Cómo se llevan entre ustedes?



—Súper bien con todas. De hecho tenemos un grupo de Whatsapp que se llama “Incorrectas Originl”, donde está también Julieta (Prandi) y Agustina (Kampfer). Con Silvina (Luna), por ejemplo, tuvimos discusiones en vivo y somos buenas amigas. Es un lindo grupo.



—¿Cómo es Moria?



—Lo que ves, una mujer muy graciosa y una gran compañera.







Biografía



-Sagitariana, nació en Rosario un 16 de diciembre.



-A los 20 años se fue a vivir a Buenos Aires.



-Fue modelo de Pancho Dotto y también estudió hotelería.



-Conduce el noticiero de América y forma parte del staf de “Incorrectas”.



-Tiene un programa de entrevistas en radio La Red, los domingos a las 9, que se llama “Hablemos de vos”.