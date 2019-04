https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.04.2019 - Última actualización - 8:13

8:03

Siempre polémico Dorados empató, no le dieron un penal y Maradona amenazó con irse

El Litoral | Télam

Diego Armando Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, amenazó con alejarse de la dirección técnica del equipo que compite en el ascenso del fútbol de México debido a supuestos errores arbitrales que lo perjudicaron.



"Voy a hablar con el presidente del club, existió un penal muy claro y no lo cobraron. No lo cobraron porque sino ustedes iban a decir que lo sancionó porque era el equipo de Maradona, entonces si le hago mal a Dorados me voy", amenazó Diego en la conferencia de prensa posterior al partido que su equipo igualó anoche como local con Venados de Yucatán (1-1).



Dorados se había puesto en ventaja a los cinco minutos del segundo tiempo con un gol anotado por Amaury Escoto, pero a los 40 del mismo período apareció Esteban Torres y empató el partido para Venados tras superar al arquero argentino Gaspar Servio, ex Banfield, según consignó la agencia EFE.



Dorados está en el tercer lugar del torneo de ascenso con cinco victorias, cuatro empates, cuatro derrotas y 19 puntos, sin embargo pueden verse desplazado si ganan Cimarrones, Celaya y Correcaminos.



"Estoy triste pero mañana empiezo a trabajar. El próximo partido es a vida o muerte y nosotros queremos entrar en la liguilla", agregó Maradona, en alusión al partido que jugará el viernes de la próxima semana ante el líder San Luis.