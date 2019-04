https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.04.2019 - Última actualización - 10:38

10:36

Medios de Belice informaron la aprehensión del empresario argentino "No hay por ahora notificación oficial de detención", dice el abogado de Samid

El Litoral | Télam

El abogado del empresario Alberto Samid sostuvo que hasta el momento "no hay comunicación oficial" respecto de la eventual detención de su defendido en Belice.



"Me voy a comunicar ahora con el tribunal, pero como es muy reciente, no se sabe nada y no hay comunicación oficial respecto de una detención", sostuvo el letrado Vicente D'Áttoli en declaraciones radiales.



No obstante, evaluó que "tampoco es la primera vez que nosotros (los abogados) tomamos conocimiento a través del periodismo, sobre estas cuestiones".



Según el sitio Breaking Belize News (BBN), el llamado "Rey de la Carne" habría sido detenido en San Pedro, una localidad del Cayo Armbergris, en Belice, luego de recibir el informe de Interpol que emitió ayer un alerta roja.



Samid debe comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) por una causa iniciada hace 23 años, por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.



El letrado dijo también que si Samid no se hubiera ido del país no hubiera quedado detenido porque "faltaban pasos procesales que iban a tardar varios años hasta que hubiera sentencia firme".



"Por eso, sorprendió su decisión de no presentarse voluntariamente ante la Justicia", finalizó D'Áttoli.