Lavallén, caliente con el periodismo: "Cuando algo me afecte tomaré acciones jurídicas"

Sábado 06.04.2019

Lavallén se mostró muy enojado luego del partido contra Gimnasia y criticó a los periodistas que informaron sobre el supuesta pelea entre el DT y un jugador, que fue desmentida.

Luego de la derrota contra Gimnasia de La Plata, el entrenador Sabalero dialogó con la prensa y se mostró muy enojado con algunos periodistas, que informaron este viernes que hubo una pelea entre el DT y un jugador, algo que fue desmentido por los protagonistas.

Comenzando el dialogo, sobre el partido contra Gimnasia dijo: “Se tiene que trabajar y mejorar para que el próximo partido haya un juego digno”.

Luego, ya hablando del suceso con algunos medios, expresó: “Me pareció un mamarracho lo del periodismo, seguramente voy a invitar a los periodistas a que vean los entrenamientos porque están todos grabados y no pasó nada”. Y agregó: “Cuando haya algo que me afecte a mi en alguna declaración voy a tomar “carta” jurídica con abogados. Me parece de mala gente”.

Siguendo el tema, declaró: “Fue una falta de respeto a la profesión, los periodistas son gente que informa, no que desinforma. Acá hubo una mentira, no una falta de información”.