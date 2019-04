Lula defiende su inocencia cuando se cumple un año de su detención

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A horas que una multitud de simpatizantes y aliados salgan a las calles para repudiar el primer aniversario de su encarcelamiento por corrupción, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva publicó una carta abierta para defender su inocencia y denunciar que “las clases dominantes brasileñas retomaron el vicio autoritario”.

El Litoral / redaccion@ellitoral.com / Télam

“Hace un año que estoy preso injustamente, acusado y condenado por un crimen que nunca existió. Cada día que paso aquí, aumenta mi indignación, pero conservo la fe en un juicio justo en el que la verdad prevalecerá. Puedo dormir con la consciencia tranquila. Dudo que los que me condenaron en una farsa judicial duerman bien”, escribió el ex mandatario.

En la carta que primero fue publicada en el diario Folha do Sao Paulo y luego en el portal personal del ex presidente, Lula vinculó el cuestionado juicio político que derrocó a su aliada y ex presidente, Dilma Rousseff, con su condena por corrupción y la victoria electoral de Jair Bolsonaro.

“Derrotada en las urnas por cuarta vez consecutiva, la oposición escogió el camino del golpe para volver al poder y las clases dominantes brasileñas retomaron el vicio autoritario”, sostuvo.

Acto seguido, cuestionó la política del actual gobierno de Bolosonaro: “Entregan la soberanía nacional, nuestras riquezas, nuestras empresas y hasta nuestro territorio para satisfacer a intereses extranjeros”.

En su carta, Lula rechazó punto por punto todas las acusaciones que llevaron al juez y actual ministro de Justicia de Bolsonaro, Sérgio Moro, a condenarlo por corrupción, una sentencia que fue luego confirmada en segunda instancia.

“¿Por qué tienen tanto miedo de que Lula esté libre, si ya alcanzaron el objetivo de impedir mi elección y si nada sustenta mi condena de prisión?”, se preguntó el ex mandatario hacia el final de la carta y recordó que su encarcelamiento frustó su candidatura presidencial el año pasado, cuando era el favorito indiscutido de todos los sondeos.

“La verdad, lo que ellos temen es a la organización del pueblo que se identifica con nuestro proyecto de país. Temen tener que reconocer las arbitrariedades que cometieron para elegir a un presidente incapaz y que nos llena de vergüenza”, continuó.

“Ellos saben -concluyó Lula- que mi liberación es una parte importante de la vuelta a la democracia en Brasil. Pero no son capaces de convivir con un proceso democrático”.

Los apoyos

Una multitud se movilizó este sábado en Florianápolis, al sur de Brasil, durante la caravana organizada por el Partido de los Trabajadores (PT) para pedir por la libertad del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple un año tras las rejas por corrupción.

La caravana de este sábado formó parte de las actividades programadas por la agrupación en varias ciudades de Brasil y del mundo entero, en apoyo al ex mandatario, quien desde el 7 de abril de 2018 está preso en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba.

Lula, de 73 años, ex presidente entre 2003 y 2010 y quien asegura ser víctima de una “persecución judicial y política”, suma 25 años de condenas por corrupción y lavado de dinero, y está vinculado con seis procesos más.

En una nueva jornada para pedir por la libertad de Lula, el ex candidato a la presidencia de Brasil por el PT, Fernando Haddad, llegó este sábado a Florianápolis, la capital del estado de Santa Catarina, donde fue recibido por miles de personas que abogaron entusiastas por justicia para su líder, a pesar de la lluvia.Río de Janeiro, la ciudad más emblemática de Brasil, también se unió a las actividades impulsadas por el PT este sábado, reseñó la agencia de noticias EFE.

La programación incluyo un tempranero “saludo a Lula”, liderado por un colectivo de mujeres, y terminó con un partido de fútbol entre artistas, políticos y líderes de movimientos sociales, en el que participó el cantante Chico Buarque.

Buarque, un tradicional representante de la música popular brasileña y amigo personal del ex mandatario, se vistió de corto para apoyar a Lula, a quien siempre le ha manifestado su apoyo incondicional y por quien ha participado en infinidad de jornadas para pedir por su libertad.

Antes del partido, el músico y también poeta y novelista, aseguró que la situación de Lula “es una vergüenza para Brasil” y dijo que lo mínimo que se puede hacer es exigir su libertad.

“Estamos todos juntos por la libertad de Lula, que es lo mínimo que podemos exigir en una democracia ante el descalabro que fue su proceso de condena”, aseguró.