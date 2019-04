"Es un buen momento para que el peronismo gobierne Santa Fe"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es candidata a renovar su banca de diputada provincial por la Alianza Juntos, dentro de Unidos por Santa Fe. Su lista no lleva candidato a gobernador, aunque en lo personal adhiere a la candidatura de Omar Perotti. Agenda cargada y la importancia de trabajar “en el territorio”.

—Hay incertidumbre pero también expectativa por cómo podría quedar conformada la lista de diputados del justicialismo, frente a la cantidad de listas que compiten en las Paso.

—Son dos temas: por un lado, es una categoría muy árida porque la sociedad no conoce a sus diputados provinciales y poco se entiende lo que hacen. La figura del senador, que es la otra cámara, está presente porque hace más trabajo de territorio. Sin embargo el diputado es importantísimo a la hora de definir leyes como la de educación, de tarifas gratuitas para electrodependientes, de código procesal; cuestiones que no son tan cercanas. Yo promuevo muchas leyes que vienen de reclamos de instituciones como la ley de teatro independiente, la de bibliotecas populares, la de artesanos, asignación deportiva para clubes de barrio. Soy autora de la ley de derecho de formación deportiva, de agricultura familiar, la del folclore en las escuelas. Cuando uno va trabajando en estos temas, la sociedad se amiga con la figura del diputado, pero en realidad somos muy pocos los que hacemos ese trabajo de territorio tan cercano. Por un lado está esa aridez, donde la expectativa está en el gobernador, el intendente, los concejales, el senador, y por otro lado tenemos una boleta que hace que tengamos que juntar los votos propios. Antes los arrastraba el gobernador y ahora obliga a estar más visibles y presentes. Pero también sabés que una gran figura tira cantidad de diputados que no se sabe que están en esa lista. ¿Qué le pasa al peronismo? No tiene un gran referente, una gran figura para encolumnarnos a todos los sectores detrás. No hay un gran liderazgo de alguien que ordene la cantidad de matices que tiene el peronismo. Entonces, tenemos que articular acuerdos y usar las Paso. De ahí que tengamos diez listas, que es una gran competencia, y a la vez va a dispersar el voto. No veo una lista que, a priori, duplique o triplique a todas las demás. Eso hace que sea una competencia interesante, donde ves una cantidad de propuestas, de carteles y un clima de Paso donde el diputado empieza a aparecer.

—En este contexto tan complejo, ¿qué es lo que más se recoge en estas recorridas? ¿Hay mucha demanda que se siente contenida por la presencia o un enojo que cuesta remontar?

—Estoy viviendo un momento particular porque son los contextos más difíciles para hacer campaña. Cuando tenés una crisis muy fuerte, un malestar y a la vez una angustia de no llegar a fin de mes, que en algunos sectores es no comer. Cuando te piden comida es que llegaste al punto límite. Pero al ser alguien cercano y que he visitado los lugares, que he estado al lado de la gente, que he hecho una gestión y acompañado una actividad, siento que hay un gran afecto y una esperanza en parte de la sociedad de que algunos referentes podamos darles una bocanada de aire fresco, una expectativa distinta y que el 29 de abril o el 17 de junio volvés, vas a estar. Eso lo siento, quizás porque vivo la política de una manera apasionada y por convicción. Creo que la política es humana: las redes te pueden ayudar un montón, pero si no acompañás eso con un cara a cara no tiene entidad. Por eso el voto es tan pasional: el dirigente tiene que ser querido, sentirse confiable y eso a lo mejor lo logran algunas figuras del espectáculo. Ahora, cuando uno es un dirigente político nato, si no estuviste, no generás esa empatía.

—¿Cuáles son los principales proyectos que quedaron en el tintero o que se avecinan como debates en la próxima Legislatura?

—Muchísimos. Primero, somos un interbloque en minoría y cuesta la anuencia de las mayorías en las comisiones para sacar dictamen y, a veces, la voluntad del oficialismo gobernante. Estamos peleando por el tema de tarifas para que la cámara lo discuta. Escucho a los candidatos oficialistas decir que van a revisar las tarifas, y digo que las revisen ya y que abran este tema en extraordinarias. Está el tema de la emergencia industrial. Pero a la vez otros temas que traje a la Legislatura producto del trabajo como diputada nacional, como la ley del derecho a la formación deportiva y de asignación deportiva universal, vigentes a nivel nacional que no se están cumpliendo. En el ámbito cultural, lo mismo: leyes que puedan asignar fondos a bibliotecas populares, que también son faro para muchos chicos; leyes para el teatro independiente (porque todos marchan cuando hay un ajuste nacional, pero Santa Fe no tiene ley). Pude sacar la ley de electrodependientes con tarifa gratuita y sobre la que después hubo otros proyectos. La ley de prórroga de desalojos para pequeños propietarios rurales. Una nueva gestión nos entusiasma para terminar de sacar esos proyectos.

—La lista no va adherida a un candidato a gobernador, pero el justicialismo lleva dos. ¿Hay más afinidad con la candidatura de Perotti?

—Sí, porque en realidad lo conozco, fui diputada nacional con él, lo acompañamos en 2015 en su candidatura a gobernador, es senador nacional, y porque pensamos que es una figura que se ha instalado. Creo que al ser un dirigente del interior y haber sido intendente tiene un plus para agregar. Un gobernador que tenga ese equilibrio territorial, que sienta que el interior es riqueza, que hay que agregar valor en origen y que piense que tiene que haber un equilibrio de obras, cuando necesitás tener buenas rutas, gasificar esta provincia. Uno tiene que tener esa mirada del peronismo de la obra vinculada a la producción y el trabajo, y al equilibrio de un territorio que es riquísimo pero que no tiene infraestructura y que vive en emergencia hídrica, o emergencia vial o de transporte público. Siento que Santa Fe se quedó, que el peronismo tiene una gran oportunidad y las dos fórmulas son buenas. Nosotros no llevamos candidato, dejamos libertad. Personalmente tengo un acompañamiento especial con Perotti a quien la gente ve como un gobernador posible, que le va a traer una expectativa nueva, un recambio y una mirada distinta y están dadas las cosas, después de tres gestiones, que son un desgaste natural y un buen momento para que el peronismo gobierne Santa Fe.

De entrecasa

Nombre y edad: Claudia Alejandra Giaccone, 54 años.

Lugar de nacimiento y de residencia: Casilda.

Familia, hijos: esposo y dos hijos.

Club de fútbol: Alumni (Casilda).

Hobby: bailar, cantar y leer.

Película favorita: “Mediterráneo” (Gabriele Salvatores, 1991), “como alegoría de la historia del mundo”.

Autor de libros preferido: Dan Brown (“El Código Da Vinci”, “El símbolo perdido”, “La conspiración”).

Música que más escucha: toda, especialmente banda sonora de películas, y folclore.