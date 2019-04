https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.04.2019 - Última actualización - 15:44

15:41

Debut de viernes 12 con Tigre a las 19, revancha sudamericana este martes 16 a las 21.30 con los peruanos y segundo partido con el “Matador” el domingo 21 de abril a las 13.15 en Victoria. Desafío lindo para Lavallén.

Tres partidos en pocos días para Colón Que sea el arranque de una semana santa Debut de viernes 12 con Tigre a las 19, revancha sudamericana este martes 16 a las 21.30 con los peruanos y segundo partido con el “Matador” el domingo 21 de abril a las 13.15 en Victoria. Desafío lindo para Lavallén. Debut de viernes 12 con Tigre a las 19, revancha sudamericana este martes 16 a las 21.30 con los peruanos y segundo partido con el “Matador” el domingo 21 de abril a las 13.15 en Victoria. Desafío lindo para Lavallén.

El Litoral | deportes@ellitoral.com

Un símbolo de paz. Eso es lo que está buscando el fútbol de Colón por estas horas, sabiendo que se vienen partidos importantes en el horizonte del equipo con Pablo Lavallén a la cabeza. Ojalá que, después de mucho tiempo, Colón tenga su propia “semana santa” en el verde césped del estadio Brigadier López.

— 1) Este viernes, 12 de abril, a las 19 en el Cementerio de los Elefantes el partido de ida frente a Tigre por la Copa de la Superliga

— 2) El martes 16 de abril, a las 21.30, la revancha con los Municipales peruanos por la Copa Sudamericana en el Brigadier López (Colón está 3-0 arriba y casi clasificado)

— 3) El domingo 21 de abril, a las 13.15 la vuelta con Tigre en el estadio del “Matador” de Victoria por la Copa de la Superliga

Por lo pronto, primero es lo primero: la mente, el cuerpo y el alma están puestos en sacar adelante el primer partido con Tigre, donde llegará un equipo descendido pero aplaudido y reconocido por todo el fútbol de la Argentina: sacó 17 puntos de los últimos 21 que puso en juego de la mano de “Pipo” Gorosito.

Colón, desde el vamos, con las bajas de dos jugadores-referentes, adentro y afuera de la cancha: A) No estará el “Polaco” Matías Fritzler por haber llegado a las cinco amarillas contra Gimnasia en La Plata; B) No podrá estar Luis Miguel Rodríguez, ya que la “Pulga” evidenció un fuerte dolor en la ciudad de las diagonales y terminó en un desgarro.

Por lo visto, la cadena interminable de lesiones no tiene piedad en el Mundo Colón: ahora, para colmo, con el mejor jugador de este 2019, porque el ex Atlético Tucumán hacía los goles o los hacía hacer a los goles. Ahora, como mínimo, tres partidos fuera (podría estar por la Copa Argentina en la cancha de Temperley).

¿Cuál es la idea táctica de Pablo Lavallén?: poner en campo un 4-4-2 elástico y definido. Con una defensa zonal, dos extremos, los dos volantes internos y dos puntas arriba.

Tigre, de la mano de “Pipo”, llega golpeado por el descenso y porque el reglamento no lo deja jugar algo que ganó en la cancha: la Copa Sudamericana del año que viene. Viene, como se dice, con la sangre en el ojo. A último momento, se subió Diego “Viruta” Vera a la delegación de Tigre para venir a Santa Fe en un viernes especial en el Cementerio de los Elefantes.

Así, con tres partidos (Tigre, Perú, Tigre revancha) en un puñado de días, lo que quiere Colón es —por fin— tener una “semana santa”. Lindo desafío para Pablito Lavallén.

“Es un torneo oficial con estrella”

En un audio aclaratorio a los medios de comunicación del país, el jefe de medios y prensa de la SAF (Superliga Argentina de Fútbol), Miguel Ángel “Chiqui” Rubio explicó que “este torneo de la Copa de la Superliga que arranca es un torneo totalmente oficial en el fútbol argentino, lo que le da derecho al campeón a llevar una estrella como todo campeón. Es por eso que tiene boletos para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana”.

En cuanto a lo que se viene, después de la Copa América de Brasil, se aclara que “no nos dará el almanaque, porque hay elecciones y fecha FIFA, para poder terminar en diciembre. Así las cosas, el primer campeón de la temporada 2019/2020 se coronará en marzo del año que viene”.

Desgarrados

Dos caras conocidas de Tigre, el rival sabalero de este primer partido de la Copa de la Superliga, como son el zaguero uruguayo Gerardo Alcoba y el volante central Sebastián Prediger, están desgarrados en el plantel de “Pipo” Gorosito. Por lo tanto, tanto el charrúa como el “Perro” quedan descartados para los dos partidos ante Colón.

"Si logra sostener y sacar adelante lo que pasó el domingo, el candidato para ganar la Copa de la Superliga es Tigre. Desde que agarró Pipo Gorosito irían primeros” Diego Dabove DT de Argentinos

3 seleccionados

En estos momentos, Colón tiene el orgullo de colaborar con tres futbolistas propios a las distintas Selecciones Argentinas, a saber: 1) Tomás Chancalay, en la Sub 2 que irá al Mundial de Polonia y Juegos Panamericanos; 2) Lea Quiroz en Croacia con la Sub 15; 3) Conrado Ibarra (categoría 2003) en Francia con la Sub 16 de AFA. Importante: son todos datos propios de El Litoral, no oficializados por Colón.