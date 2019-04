Presentaron Disney Plus, una novedosa plataforma de streaming

El Litoral

Disney presentó y dio detalles sobre su flamante servicio de streaming Disney + o Disney Plus, en el que ofrecerá lo mejor de su enorme catálogo y saldrá a dar pelea en un mercado en el que, por ahora, manda Netflix.

Con contenido de Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm/Star Wars, National Geographic y Fox, la icónica compañía del ratón Mickey ofrecerá al menos 100 películas nuevas y 25 series nuevas además de sus clásicos a un precio inicial de 6.99 dólares.

It all starts on November 12. For more info: https://t.co/RD04P7jdAT #DisneyPlus pic.twitter.com/M1QI7qkH5p