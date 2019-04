https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.04.2019 - Última actualización - 16:26

16:21

El objetivo es colaborar con la protección del medio ambiente. Será tanto para la versión digital como para la impresa.

Nuevo diseño La EPE con factura sustentable El objetivo es colaborar con la protección del medio ambiente. Será tanto para la versión digital como para la impresa. El objetivo es colaborar con la protección del medio ambiente. Será tanto para la versión digital como para la impresa.

El Litoral | politica@ellitoral.com

La Empresa Provincial de la Energía, en el marco del programa “EPE Sustentable” lanzó un nuevo diseño para sus facturas en versión digital e impresas con el objetivo de colaborar activamente con el medioambiente, también agilizar y efectivizar los trámites para los usuarios.

Las nuevas facturas impresas en papel 100% sustentable, tienen el propósito de renovar el compromiso en la reducción de la tala de árboles. Se resaltó que en la distribución de las facturas la EPE abastece a más de 1.300.000 usuarios en toda la provincia. Esta modalidad también tiene como propósito minimizar la cantidad de productos químicos contaminantes.Durante el primer bimestre convivirán ambos diseños de facturas por consumo de energía, hasta agotar los stocks existentes del diseño anterior.

La nueva factura también tiene su formato online, una versión aún más sustentable, sin impresiones y recibida vía correo electrónico para todos los usuarios que se hayan registrado en la oficina virtual. Quienes aún no hayan realizado ese registro y actualización de datos podrán acceder de manera directa escaneando el código QR que encontrarán al dorso de la versión impresa enviada a su domicilio, desde cualquiera teléfono móvil. Este dispositivo de trámites on line no sólo dispone de consultas, y gestiones administrativas para los usuarios, también desde esa base registral, cada vecino conoce de antemano por llamados telefónicos a al número de contacto que establezca un aviso por los trabajos programados en sus suministros.

En cuanto a la novedad de la factura impresa, colabora con el logro del desarrollo sostenible, ya que además de reducirse la tala de árboles se disminuye el consumo de agua y energía, se minimizan los residuos y la cantidad de productos químicos contaminantes utilizados en su proceso productivo, la decisión acompaña una serie de medidas y desarrollos que posicionan a la EPE a la vanguardia de las distribuidoras de América Latina en cuanto a las políticas aplicadas en materia de energías renovables y sustentabilidad desde el programa #EpeSustentable.

En ese afán de predicar con el ejemplo y aplicar al máximo este tipo de medidas el directorio de la Empresa dispuso introducir, también, el papel reciclado en todas las actividades de la propia empresa que impliquen el uso de papel.

“EPE Sustentable” es un programa que busca impulsar y ejecutar diferentes acciones, tanto en el hacer diario de sus empleados como también inspirar a los usuarios de la red de distribución del servicio en la aplicación del cuidado, la generación y el uso responsable de la energía eléctrica. También contribuye en el ahorro de insumos e impresiones para la emisión de facturas de papel común.