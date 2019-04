"La reforma generará mayores derechos y, por eso, es necesaria la consulta popular"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Trabajo, Julio Genesini, consideró que es un “hecho trascendente” la posibilidad de que el ciudadano pueda expresar su opinión sobre la reforma constitucional, a través de una consulta popular, y que la Carta Magna debe adecuarse a los tiempos actuales para refirmar nuevos derechos e instituciones.

El titular de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Dr. Julio Genesini, evaluó como “positiva” la alternativa de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de una reforma constitucional, mediante la consulta popular convocada por decreto del gobernador Miguel Lifschitz para el venidero 16 de junio.

En diálogo con El Litoral, el titular de la cartera laboral de la provincia sostuvo que “se trata de un hecho trascendente el que la ciudadanía pueda expresar su opinión a través de un mecanismo como la consulta popular, para saber si está de acuerdo con la realización de una reforma de la Constitución de la provincia. En los años recientes ha habido varios proyectos de diferentes gobiernos, de legisladores y, al parecer, nunca se ha encontrado la oportunidad, el momento adecuado para introducir cambios en la Constitución”, expresó.

“Es cierto que acá se ha trabajado mucho, han participado distintas organizaciones de la sociedad, personalidades y referentes en la materia. Se debatió mucho para lograr el consenso para la reforma y, finalmente, no pudo tratarse en la Legislatura. Por eso, hoy aparece como oportuna la realización de una consulta de estas características, que no es vinculante, pero que tiene un impacto político importante, puesto que es la propia ciudadanía la que nos está dando su parecer”, enfatizó.

Genesini manifestó que “si, además, tenemos en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene una larga tradición constitucional, progresista, de actualización, de modernización en sus constituciones, nos encontramos con que tenemos una Constitución del siglo pasado, de la década de los ’60, y que se ha dado todo un proceso en estos años 35 años de democracia, en que las provincias fueron actualizando sus Constituciones, incorporando nuevos derechos y nuevos paradigmas jurídicos, en consonancia con la evolución de las sociedades. Y también hay que tener en cuenta que la Constitución Nacional fue reformada, en esta ciudad, en el año 1994 y, paradójicamente, Santa Fe no logró llevar a cabo una actualización del texto constitucional”, sostuvo.

Más adelante expresó que “creemos que es muy importante avanzar en este camino y generar un debate, una discusión porque -en definitiva- la reforma de la Constitución va a expresar lo que es la construcción jurídico-colectiva de una sociedad en este momento histórico. Y por último, dado el contexto nacional no se puede demorar más el abordaje de la reforma. Creemos que en este marco de cosas, la consulta popular es trascendente y entendemos que la ciudadanía va a expresarse con interés sobre estos temas”.



La cuestión de la “oportunidad”

—Nunca, ni con gobiernos peronistas ni con gobernadores del Frente Progresista se encontró la “oportunidad” para encarar una reforma, y siempre sobrevoló la cuestión de la reelección del gobernador. El hecho de una consulta sobre final de mandato y abriendo la posibilidad de un debate para una futura gestión, ¿considera que permitiría liberar la carga de la “oportunidad”?

—Siempre, de una u otra manera, la reforma constitucional estuvo sujeta a las posiciones sobre la eventual reelección del gobernador. En algunos sectores estuvo siempre de manifiesto esa preocupación, que fuera en verdad una cuestión de coyuntura política o de mero oportunismo. No entendemos nosotros que pueden formularse críticas a este intento de reforma, puesto que se trabajó intensamente y en la que, además, si era una condición para llevar adelante la reforma constitucional el gobernador Lifschitz dejó en claro la necesidad de que no existiese la reelección, es decir, que él estaba dispuesto a marginarse expresamente. Con lo cual esa objeción no tenía ningún tipo de fundamento en el caso de Miguel Lifschitz, porque lo que se priorizaba era la modernización jurídica de nuestras instituciones, de nuestra Constitución, de nuestro orden jurídico. En definitiva, entiendo ahora que todas esas excusas que se plantearon en función de la oportunidad no tendrían relevancia en función de los tiempos. Nos encontramos con un nuevo período, hay cuatro años para el nuevo gobierno, así que hay tiempo inclusive como para llevar adelante el debate, elegir los constituyentes y cumplir con todo el proceso que implica una reforma en un marco de consensos, que es lo que hay que construir. Nosotros en Santa Fe no lo hemos puesto suficientemente en valor, en este país donde pareciera ser que se trata de exacerbar las diferencias, donde permanentemente incurrimos en descalificaciones, donde se exacerban los conflictos. Creo que nosotros hemos construido un escenario de diálogo y de búsqueda de consensos en todos estos años y que, de alguna u otra forma, hay que resaltarlo; y es así porque constituye un logro, en definitiva, del conjunto de la sociedad santafesina. Lo tenemos que defender y optimizar en aras de esta discusión que vamos a llevar adelante y que, sin lugar a dudas, va a mejorar nuestras instituciones y nuestro funcionamiento en general, como Estado.

—Desde el ámbito del trabajo y la seguridad social, ¿qué elementos sustantivos se estarían preservando desde un nuevo texto constitucional?

—Hemos trabajado mucho en materia laboral, sobre la base de los principios expresados por la Organización Internacional del Trabajo, que es el abordaje de la problemática sobre la base del diálogo social, del diálogo tripartito y la noción de trabajo decente, que implica un trabajo productivo, bien remunerado, formal, en condiciones dignas, con un medio ambiente laboral sano, que hace a la salud y seguridad de los trabajadores; que es un concepto que abre un horizonte de protección muy rico para trabajar desde el punto de vista jurídico y que va a dar las garantías de una norma constitucional para los trabajadores. En materia de seguridad social, también está el hecho de reafirmar constitucionalmente la necesidad de mantener un sistema jubilatorio solidario, con una base de reparto y con una institución estatal y que, además, sea intransferible. Esto como un modo de garantizar la situación en la que están los jubilados de la provincia. También las nociones que clarifiquen el trabajo infantil, siguiendo todas las tendencias que rigen hoy en la actualidad. Y hay un hecho muy importante que hay que destacar y es la incorporación del Consejo Económico y Social, en el que participan representantes de los trabajadores a través de sus organizaciones, es decir, que tendríamos la participación en toda nuestra vida constitucional de los trabajadores a través de este Consejo. Esto realmente potencia la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores. En síntesis, creo que en materia laboral se va a poder consagrar, constitucionalmente, un conjunto de derechos que están a tono con estos tiempos. Hay que reconocer que la Constitución vigente hace referencia al mundo laboral, pero hay toda una actualización de los términos y de los conceptos que se tienen que corresponder con los tiempos. Y esto es, precisamente, lo que quedaría consagrado con una reforma de la Constitución de la provincia.



El 82 %

“En la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe rige el 82 por ciento móvil para el cálculo de los ingresos de los jubilados. Por eso, este tema puede tener también raigambre constitucional de acceder a una reforma”, afirmó Genesini.

La convocatoria



“Convócase, juntamente con la realización de los comicios generales fijados para el día 16 de junio de 2019, al electorado de la provincia a manifestar voluntariamente su opinión no vinculante respecto de la necesidad de reformar la Constitución durante el período de gobierno 2019/2023”, indica textualmente el decreto 4.208/18 del 26 de diciembre pasado, que firmó el gobernador Miguel Lifschitz junto a su gabinete.

En el mismo, se destaca que “desde su génesis, esta gestión de gobierno entendió a la participación ciudadana como política de Estado transversal de todas sus acciones de gobierno, en aras de profundizar el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil”.