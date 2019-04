Víctor Sarmiento conduce la Fisfe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente saliente, el rosarino Guillermo Moretti, ocupará una de las vicepresidencias.

El titular de las firmas Metalúrgica Sarmiento SRL y Madersa SRL, de Esperanza, Víctor Sarmiento, asumió la presidencia de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Sucede en el cargo a Guillermo Moretti, quien ocupará una de las vicepresidencias.

Tras la elección, Sarmiento destacó la labor de su predecesor y reconoció que la institución seguirá por el mismo camino que venía transitando. “Vamos a continuar con la línea que tuvo Fisfe en estos últimos años. Guillermo Moretti, a quien hago un especial reconocimiento, será uno de los vicepresidentes y contaremos con el acompañamiento de dirigentes de peso representando a cada localidad”, remarcó.

Luego, el flamante presidente se refirió a las próximas medidas que se adoptarán desde Fisfe. “Vamos a trabajar como equipo de gestión en tres o cuatro puntos clave. Por un lado, continuar con la federalización de la entidad, dando protagonismo a las cámaras locales y llegando a cada rincón de la provincia. Eso nos da fuerza. Si consolidamos un núcleo sólido como Fisfe, podremos dar la batalla por una mayor industrialización, con toda la fortaleza”, señaló.

También destacó la fortaleza de la provincia de Santa Fe, al señalar: “Tenemos el privilegio de haber unificado las fuerzas industriales de la provincia. Y eso nos permite una fortaleza de criterios y marcar agenda. Este es el camino a seguir. Tendremos una postura de diálogo, porque ha sido siempre nuestra forma de actuar. Pero estando seguros de lo que necesitamos, eso nos debe indicar el rumbo”, subrayó.

En otro pasaje de su discurso, Sarmiento instó a ‘fortalecerse para pasar la tormenta” y aseguró que “estaremos marcando agenda a quienes nos gobiernen en el futuro. Esa la esperanza más fuerte que tengo. Dependemos de nuestro propio trabajo, nadie nos va a regalar nada para salir de esta crisis”, aseguró el empresario oriundo de Esperanza.

“Con los modelos económicos que se están aplicando este no es un momento fácil para la industria, Tenemos que insistir, porque sabemos que un país si no es industrial, no tiene futuro”, remarcó.

Finalmente, con respecto a la coyuntura económica del país, el presidente de Fisfe señaló que “los que venimos de abajo aprendimos a ser pilotos de tormentas” y señaló que aunque “esta es una de las crisis más difíciles que nos está tocando sobrellevar, tenemos la convicción y la fuerza para llevar adelante lo que sea necesario”.



Emisiones pymes

La Comisión Nacional de Valores (CNV) actualizó los montos máximos que las pequeñas y medianas empresas pueden emitir, a través de distintos instrumentos financieros en el mercado de capitales.

Lo hizo a través de la resolución general 790/2019 publicada este martes en el Boletín Oficial, que fijó un tope de $ 500 millones para las emisiones bajo el régimen Pyme CNV, y de $ 300 millones para las colocaciones bajo el sistema Pyme CNV Garantizada.

La normativa indicó que la ley de Mercado de Capitales tiene entre sus objetivos propiciar la participación de los inversores en la oferta y la demanda, favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo.

También destacó que la legislación apunta a promover el acceso al mercado de capitales de las pymes, y fomentar la simplificación de la negociación para así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las condiciones más favorables para el desarrollo del mercado.

En función de ello, la resolución afirmó que resulta procedente en esta instancia revisar el monto máximo establecido, elevando el mismo con el objeto de satisfacer las necesidades financieras de las pymes.

Por su parte, el Ministerio de Producción y Trabajo lanzó oficialmente una nueva edición del programa “Capacitación Pyme”, para “potenciar la productividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la formación de sus mandos medios y gerenciales”.

A través de la Resolución 221/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Emprendedores y Pymes abrió la convocatoria al programa hasta el 31 de octubre de este año, mientras que las capacitaciones se podrán realizar hasta el 31 de diciembre. El trámite es gratuito y no requiere de gestores ni intermediarios, aclaró el Ministerio, y a la vez resaltó que con esta herramienta, “se busca impulsar la formación en temáticas que permitan fortalecer la gestión empresarial de las Pymes, ampliar su productividad y agregar valor a sus procesos y asuntos estratégicos”.