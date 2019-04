Trump expresó su "cercanía" a Francisco tras el incendio en Notre Dame

El papa Francsico recibió este miércoles una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario le expresó su "cercanía" tras el incendio que golpeó a la Catedral de Notre Dame.

Según informó el portavoz papal Alessandro Gisotti, este miércoles a través de la red Twitter, Trump le manifestó al pontífice su "cercanía en nombre del pueblo americano".

Just had a wonderful conversation with @Pontifex Francis offering condolences from the People of the United States for the horrible and destructive fire at Notre Dame Cathedral. I offered the help of our great experts on renovation and construction as I did....