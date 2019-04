Para Michetti, Macri ejerce un liderazgo indiscutido

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La número dos del gobierno nacional inauguró obras en Reconquista. Dijo que se viven momentos difíciles, pero que hay que transitarlos “junto a la gente”. Sostuvo que a los argentinos les “cuesta mucho lo colectivo”. Destacó la infraestructura construida para generar competitividad.

Gustavo Capeletti | politica@ellitoral.com

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, visitó por tercera en lo que va de su gestión el norte santafesino. En esta oportunidad, para inaugurar parcialmente obras que cuando estén concluidas en un ciento por ciento representarán una inversión superior a los 95 millones de pesos.

Una vez terminado los actos que encabezó en Reconquista y Avellaneda, recibió a El Litoral en el lobby del aeropuerto de reconquistense.

- Otra vez en el norte santafesino y con la obra pública inclusiva como referencia

- Siempre con estas obras que tiene que ver con el hábitat como una manera de política social que es una de las mejores políticas sociales que uno puede ofrecer a la gente que está en situación de vulnerabilidad socioeconómica Cuando mejorás tu entorno en el lugar donde vivís ya no tenés el problema de no tener cloacas que es aguas servidas y niños que juegan allí, o no tenés el problema de que los chicos no pueden ir al colegio los días de lluvia porque el barro los tapa hasta el cuello; tenés los cordones cuneta, las luces que te dan seguridad, espacios de entretenimiento bien cuidados. Todas esas cosas van haciendo que la calidad de vida de las personas mejore e incluso se nota, y acá también lo notamos, que cuando vos vas mejorando todos lo que son bienes sociales y públicos la gente empieza a mejorar de a poquito su propia vivienda

- Juntos fue la palabra que utilizó en sus mensajes a la gente ¿La considera clave?

- La clave de los problemas de la Argentina es que nos cuesta muchísimo lo colectivo, somos muy buenos en todo aquello que tiene que ver con destacarse individualmente. Vas a encontrar en el mundo entero buenos científicos o deportistas argentinos. Ahora, cuando nosotros tenemos que hacer las cosas en colectivo, o sea juntos, para un objetivo que sea de todos, y ahí nos cuesta muchísimo porque culturalmente no estamos predispuestos a ceder, a no ser el centro del lugar, no voy a ser el primero o el jefe, a tener que aguantar que en este proyecto voy a ser el del medio.

Nos cuesta mucho eso, todos miran el ombligo, esa cuestión de la cultura argentina es un tema que es central a la hora de mejorar el país. Una de las cosas más importantes es el juntos, el tratar de ponernos metas para todos, pero en el camino todos esforzarnos. Porque hay algunos que tratan como de correrse del esfuerzo y eso es lo que nos termina jorobando proyectos grandes a los argentinos.

- Es lo que han pregonado desde el comienzo de Cambiemos, ¿lo han logrado llevar a la práctica?

- Hemos comenzado un proyecto que apuesta a un cambio y una transformación profunda del país con temas culturales también, cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones en general, revalorizar las instituciones que no son edificios como el Congreso, sino que son las reglas de juego que nos ponemos los ciudadanos para interactuar en la comunidad.

Esas normas, esas reglas de juego, esas instituciones, las tenemos que revalorizar, transparentar, ponerlas de cara a la gente porque la gente tiene que poder entrar fácil a los presupuestos, a ver si vos estás cumpliendo con lo que tenés que cumplir. Ha habido mucho de eso en estos años, definitivamente el país ha cambiado de signo desde el punto de vista de lo que hace a la corrupción, ha cambiado de signo en cuanto a las instituciones.

Siempre que recorro Santa Fe lo tengo a José (Corral) al lado, a quien respeto y quiero mucho porque me parece una persona de bien y de vocación de servicio real en la política. Es una persona que es muy seria y que además gestiona uno de los municipios más importantes que es la capital. Si dice que Nación puede pagar parte de la deuda con Santa Fe con el envío de fuerzas federales nos las dice porque sí, sino porque las estudió. Gabriela Michetti Vicepresidente de la Nación

- En cuanto a obras estratégicas, ¿considera que la gestión cumplió hasta aquí con las expectativas?

- Hemos avanzado en obras de infraestructura que el país necesita para poder competir con otros países, porque hoy en día la economía es global. Para poder llegar a ese lugar hicimos obras como caminos, vías férreas, puertos, hidrovía, aeropuertos, hemos aumentado muchísimo la potencia aerocomercial de la Argentina.

Todo eso es el día a día que uno no resalta pero que se está produciendo y funcionando. Son miles de millones de pesos que se han ido invirtiendo en lo que después hace que nuestra economía pueda ser competitiva. Y nuestras empresas puedan ser competitivas, antes el flete era una variable terrible de la competitividad de un producto en nuestro país porque todo era por camión, ahora de a poco vamos volviendo al tren de carga, vamos haciendo funcionar mejor la hidrovía, mejorando las comunicaciones; en términos de conectividad el país estaba muy mal conectado, no tenía esa conectividad que hoy prácticamente estamos llevando a todas las provincias argentinas e incluso a pueblos muy pequeños, porque la gente trabaja con la computadora.

- Es un momento difícil desde lo económico y social en el país, ¿qué le dice a la gente que se muestra cansada de las mismas coyunturas que se reiteran desde hace décadas?

- No somos políticos de escritorio, sabemos que estamos atravesando un momento difícil económicamente que a la gente le cuesta muchísimo, y que el esfuerzo que está haciendo queremos que se le devuelva en bienes, en obras, en servicios para su bienestar.

No negamos que este es un momento difícil pero también queremos resaltar que el esfuerzo de la gente nos está ayudando a construir un país diferente, que este desandar de tantas décadas de fracasos económicos tarda un poco más de lo que pensábamos.

- ¿Hubo un exceso de confianza en sus proyecciones para derrotar la inflación?

- La expectativa que nos habíamos puesto era un poco más rápida, bueno no está resultando tan rápida como pensamos en llegar a bienestar de la gente en todo su conjunto. Hemos avanzado en muchas cosas, pero todavía nos falta derrotar la inflación, y eso para nosotros es central porque es lo que de verdad le va en la economía del bolsillo de la gente. Somos conscientes de esto y lo vamos a seguir haciendo y trabajando todos los días con lo que sea más innovador. Vamos a trabajar y no vamos decaer en la lucha contra la corrupción, porque no vamos a perimitir que la corrupción sea la que deja afuera todo el esfuerzo de la gente.