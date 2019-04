https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo aseguró el encargado del predio de la Liga Santafesina, donde estaba viviendo el “huevo” estos últimos días.

Conmoción en el mundo fútbol "Toresani estaba muy solo"

Gran conmoción en el mundo fútbol y la sociedad santafesina generó el hallazgo sin vida de Julio César “Huevo” Toresani. El ex futbolista y entrenador estaba residiendo en el predio que tiene la Liga Santafesina en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Fue en ese lugar que fue encontrado muerto. En contacto con la prensa, Gabriel Coffi encargado del predio manifestó que estaba previsto que “hoy lo trasladen a un centro psiquiátrico”.

"No me sorprende lo que pasó. Toresani no tenía contacto con sus familiares”, agregó.

"A Julio le dolía mucho no poder ver a su hijo. "Estaba muy sólo, tenía solo un amigo" expresó Coffi.