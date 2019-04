https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 24.04.2019 - Última actualización - 7:15

7:14

Copa Libertadores Godoy Cruz le ganó a Sporting Cristal y sueña con la clasificación

El Litoral | Télam

Godoy Cruz de Mendoza reforzó sus chances de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, al derrotar por 2-0 a Sporting Cristal, de Perú, en partido válido por la quinta fecha de la zona C del máximo certamen continental.



El conjunto 'bodeguero' concretó su primera victoria en esta edición de la Copa, a partir de los goles convertidos por el paraguayo Diego Viera (Pt. 47m., de penal) y Juan Martín Lucero (St. 3m.).



El propio Lucero, ex Independiente y Defensa y Justicia, había desperdiciado la oportunidad de abrir la cuenta, con un penal que ejecutó débilmente y que fue atajado por el arquero Patricio Alvarez (Pt. 41m.)



A primera hora, en Chile, el local Universidad de Concepción y Olimpia de Paraguay empataron 3-3, resultado que le permitió clasificarse a la siguiente ronda al conjunto 'franjeado', conducido por el DT argentino Daniel Garnero.



Godoy Cruz asumió la iniciativa desde el comienzo y a los 2 minutos, no más, Juan Andrada metió un tiro libre en el palo.



El equipo mendocino continuó ejerciendo un ligero predominio, aunque no fue punzante y -en muchos casos- confundió los caminos enviando pelotazos desde distintos puntos del campo que obligaron a un desgaste del uruguayo Miguel Merentiel.



Precisamente, el atacante, formado en Peñarol de Montevideo, fue protagonista de la jugada que derivó en el primer penal, cuando encaró por la izquierda del área y fue derribado por el argentino Omar Merlo (ex Colón de Santa Fe). Iban 42 minutos.



La ejecución, a cargo de Juan Martín Lucero, resultó un sencillo trámite para el arquero Alvarez, quien fue a su derecha y retuvo el disparo.



Siguió insistiendo el 'Tomba' y antes de la finalización de la primera parte, Merlo fue otra vez imprudente y derribó en el área a Merentiel. Otro penal sancionado por el venezolano Jesús Valenzuela.



En esta oportunidad, el paraguayo Viera despachó un violento remate y los dirigidos por Lucas Bernardi disfrutaron de una lógica y merecida ventaja, antes de irse a los vestuarios.



En la reanudación, el elenco mendocino volvió a golpear, a los 3 minutos, cuando Lucero le puso el sello a una interesante combinación colectiva que diseñaron entre Bullaude y Aleo, por el costado izquierdo, 2-0 y sensación a partido concluido.



Sin embargo, el conjunto peruano tuvo sus mejores momentos en ese cuarto de hora inicial del complemento, con dos chances claras para descontar de Herrera y Lobatón, que fueron desbaratadas por el arquero Ramírez.



El equipo peruano conducido por el rosarino Claudio Vivas se fue desdibujando con el correr de los minutos y le permitió a Godoy Cruz manejar con tranquilidad el cierre del cotejo.



A primer turno, por el mismo grupo, Universidad de Concepción y Olimpia igualaron 3-3 en un vibrante cotejo.



Fernando Cordero de penal (9m.Pt), Patricio Rubio (40m.Pt) y el peruano Josepmir Ballón (29m.St) marcaron para el elenco chileno; mientras Roque Santa Cruz (10m.St), Néstor Camacho (19m.St) y Richard Ortiz (47m.St) lo hicieron para los paraguayos.



Olimpia, que se mantiene invicto y ya está en la segunda fase, terminó con 10 jugadores por la expulsión del uruguayo Alejandro Silva (26m.St), por doble amonestación.



El partido se jugó en el estadio Bicentenario Ester Roa de la ciudad de Concepción y en el local jugaron los argentinos Cristian Muñoz (ex Boca y Talleres), Germán Voboril (ex San Lorenzo y Newell's) y Alejandro Camargo (ex Godoy Cruz).



El conjunto mendocino se jugará la clasificación a octavos de final en el choque que sostendrá el 9 de mayo próximo ante Universidad de Concepción, en el Malvinas Argentinas de la capital mendocina. Ese mismo día se enfrentarán Olimpia y Sporting Cristal, en Asunción.



Posiciones: Olimpia 9 puntos; Godoy Cruz y U. de Concepción 6; Sporting Cristal 4.