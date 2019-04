https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Contenido Patrocinado Julio Eggimann: "Donde entre un libro y el deporte no entran la violencia ni la droga"

Defendemos la vida desde la consigna del querido cura Pepe Di Paola , cuando dice que "Donde entran un libro y el deporte no entran la vionecia ni la droga " , porque alli se expresa claramente el valor del deporte , la cultura y la educación en la construcción de una sociedad mejor .

En nuestra gestión legislativas defendimos la vida cuando impulsamos una ley de emergencia social en materia de adicciones, no solo las drogas psicotropicas tanto legales como ilegales , sino también alcoholismo, tabaquismo, ludopatia , brindando herramientas para que el Estado con una adecuada acción preventiva y tareas de recuperación de adictos, aborde de manera integral la problematica de este grave flagelo .En tal sntido hemos cuestionado el escaso recurso presupuestario que sostiene insuficientes programas gubernativos , aunado a muy discutibe accionar policial en la represión y lucha contra el negocio del narcotráfico y el narcomenudeo.

Defendimos la vida cuando impulsamos leyes en beneficio del mutualismo , el cooperativismo y la economia social solidaria , la protección integral del trasplantado , la defensa del titular de vivienda unica en situación de desalojo , la promoción de Familias integradoras y de Juzgados de Familia.

Defendemos la vida cuando alentamos la vigencia plena de los derechos humanos y la defensa de las dos vidas , por miradas que van mas allá de lo religioso y que se sustentan en argumentos cientificos , biologicos, embriologicos, filosoficos y éticos ya que el bebé es un ser humano , quizás el mas vulneable ,con un ADN propio . Tenemos que ajustarnos a lo que dice nuestra Constitucion y los tratados internacionales ,planteando una política activa desde el Estado, que por un lado sea capaz de contener a la embarazada en situación de soledad o abandono, pero también en materia de prevención a través de educación sexual integral, sin ideología de género. Lo importante es que el Estado tenga responsabilidad ante esta situación, como ante los pibes que deja sin futuro o reprime, o ante los adultos mayores a quienes se olvida, haciendo de ellos parte de la cultura del descarte que denuncia el Papa Francisco.

Defendemos el trabajo , porque dignifica al hombre tal como siempre afirmamos desde la doctrina justicialista y mas aun en estos tiempos donde lo que se privilegio fue una bicicleta financiera que demuele esfuerzos productivos, desde un modelo economico nacional sostenido por elgobierno nacional conducido por Macri que nos endeudo sin resolver el problema inflacionario , en beneficio de la economica concentrada y en detrimento de los sectores mas vulnerables y las economias regionales

Defendemos a nuestro sector productivo cuando presentamos el proyecto de ley de emergencia industrial a partir de la agudización del proceso recesivo denunciado por la Federación de industrias de Santa Fe , la Unión Obrera Metalúrgica y multsertoriales zonales como la Cricex . Hoy asistimos a una situación donde se han presentado en el primer trimestre del año casi 300 empresas a concurso preventivo de crisis y son mas de 3000 los santafesinos que se quedaron sin trabajo mientras el Gobierno no adopta decisiones urgentes, disponiendo facilidades para accesibilidad a créditos blandos , diferimientos y/o quitas impositivas y contención social a los trabajadores afectados.

Defendemos el trabajo cuando insistimos entre todos los legisladores de la oposicion ,para que se redefina el criterio sobre las abusivas tarifas que deben pagarse por la energía electrica y el agua en Santa Fe. No es posible que hoy un jubilado pida un crédito para pagar la luz , cuando antes era para comprar una heladera. El usuario no es que no quiera sino que no puede pagar exhorbitantes tarifas que reproducen tal cual un copio y pego del Facebook , los paradigmas del gobierno nacional que ha generado un ajuste salvaje para que cierren los números de caja de las empresas. Luz y agua son servicios públicos esenciales y lamentablemente el gobierno provincial no dio respuestas adecuadas ni siquiera tratamiento legislativo a nuestras propuestas para superar tal panorama , que afecta severamente a usuarios domiciliarios , la industria y el comercio y las cooperativas locales.

Defendemos a la Provincia cuando impulsamos la Ley de Aguas que se convirtió en realidad , cuando creamos la Ley Provincial del Departe n° 10554 que desde hace mas de 25 años da magnificas respuestas a clubes y al deporte ,cuando propiciamos la existencia del los Juicios por Jurado Popular , cuando avanzamos con la nueva Ley de Transporte Interurbana de Pasajeros , dando respuesta a legítimos reclamos y superando la obsoleta ley de 1935 , cuando pretendemos que Santa Fe sea una provincia sin pirotecnia ,cuyo uso indebido afecta al medio ambiente , a enfermos , a chicos autistas , a animales y genera siniestros de graves consecuencias.

"Por todo esto nuestra lista se llama Por la Vida y el Trabajo ,siendo mi compromiso al encabezarla mantener una amplia tarea legislativa y atender las diversas inquietudes de cada region , sin discfminaciones poluticas ni sectoriales ,

Somos parte del Frente Juntos acompañando a Omar Perotti como futuro Gobernador de la Prvincia ,dejando atras las frustraciones generadas por el incumplimiento de aquella frase de Hemes Binner que anuncaiba buenos tiempos por venir que nunca llegaron , por ejemplo en materia de seguridad publica y obras estrategicas de infraestructura que no se realizaron y las generadas por Mauricio MACRI ,que no solo no alentó el dialogo y el consenso politico sino que amplio la peor de las grietas , la social , llevando la pobreza a un indice de 32 % que cionstituye el principal desafio a resolver en nuestro pais y en nuestra provincia" concluyó el Diputado Provincial Julio Eggimann