Sábado 27.04.2019

La alianza Juntos que lidera el PJ define entre Perotti y Bielsa el competidor de Bonfatti y de Corral. Ese mismo frente tiene una multitudinaria elección para confeccionar su lista de diputados. Salvo en Las Colonias, todos los departamentos tendrán competencia para definir los aspirantes al Senado.

Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias Santa Fe define candidatos para las elecciones del próximo 16 de junio

Por cuarta vez consecutiva, la provincia de Santa Fe irá a elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para definir sus candidatos para las elecciones provinciales del próximo 16 de junio donde se definirá el futuro gobernador y se dejarán confirmadas las dos cámaras legislativas por los próximos cuatro años. En el mismo acto se definirán los candidatos a intendentes de la mayoría de las ciudades -incluso San Jerónimo Norte y Pueblo Esther que han adquirido esa categoría-, de concejales y todas las comisiones comunales.



Las Paso reemplazaron como sistema electoral a la denostada ley de Lemas y Santa Fe -a instancias de la gestión de Jorge Obeid- eligió este sistema que luego también aplicó la Nación. A las Paso se sumó luego el sistema de Boleta Única que dejó de lado las boletas individuales de papel.



Este domingo, la boleta de Gobernador y Vice contiene 8 fórmulas; la de Diputados 25 listas mientras que en los 19 departamentos hay 213 pre candidatos a Senador siendo Rosario (22) y La Capital (16) los que tienen mayor cantidad de anotados.



Más allá de que haya interna o no en su alianza, frente o partido, quedarán exceptuados de participar de la elección general aquellos que no logren un mínimo del 1,5% del padrón electoral del Distrito, sea este provincial, departamental o municipal. En las categorías Gobernador, Senador o Intendente la definición del candidato es por mayoría simple mientras que para Diputados y Concejales la formación de la lista se realizará por partido, confederación o alianzas electorales, que hayan obtenido el 1,5% en la provincia y en su distrito, respectivamente. El intercalado de candidatos se hará aplicando el sistema proporcional D’Hont y la vigente ley de cupo femenino ya que la paridad no fue consagrada por ley para la provincia de Santa Fe, lo que sí ocurre en la elección nacional.

El material a usar en los 1.414 locales fue preparado en dependencias del Tribunal Electoral de Santa Fe.Foto: Guillermo Di Salvatore



Dos cuestiones a tener en cuenta: generalmente hay menos votantes en las Paso que en la general y en las tres instancias el frente más votado en la primaria no fue el ganador de la elección general. Sutilezas o detalles que no están fuera del análisis de los comités de campaña de los diferentes sectores políticos.



En la elección de gobernador y vice, todas las encuestas coinciden en que la fórmula del Frente Progresista Cívico y Social integrada por Antonio Bonfatti - Victoria Tejeda será la más votada. El porcentaje rondaría el 30%. Luego, las encuestas difieren en porcentajes y en ubicación de los candidatos. Juntos definirá entre Omar Perotti - Alejandra Rodenas y entre María Eugenia Bielsa - Danilo Capitani su fórmula. Desde Cambiemos José Corral - Ana Martínez quieren estar bien posicionados para la pelea final.



Las otras cuatro fórmulas: María Sosa - Carlos Perea (Nueva Izquierda), Octavio Crivaro - María Elena Molina (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Juan Martino - Ronal Bozitkovic (Alianza Espacio Grande) y Pablo Di Bert - Claudia Quintero (Alternativa Federal) pretenden superar el umbral para participar en junio.

Las urnas fueron armadas en Santa Fe y enviadas a cada una de las localidades para ser utilizadas este domingo.Foto: Guillermo Di Salvatore



La Legislatura



La otra elección provincial es la de la categoría Diputados donde se anotaron 25 listas pero donde solo en tres espacios se armará la lista con el resultado electoral: Igualdad y Participación; Juntos y la Alianza Espacio Grande. El resto, deberá superar el 1,5% del padrón (poco más de 40.000 votos) para estar en junio.



Las encuestas marcan que la oficialista lista del Frente Progresista que lidera el propio gobernador Miguel Lifschitz sería la más votada, probablemente seguida en lo individual por la de Cambiemos que encabeza Gabriel Chumpitaz. En Juntos, habrá una interna muy competitiva donde están anotadas diez nóminas la mayoría de las cuales apoya a Perotti aunque la oficialista es encabezada por Leandro Busatto (Sumar), en tanto Silvina Frana (Encuentro por Santa Fe) es la oficialista de Bielsa. Las restantes cabezas de listas son Oscar Martínez (Juntos Podemos), Alejandra Obeid (Honestidad y Compromiso), Lucía De Ponti (Llegó la Hora); Luis Rubeo (Desafío 2019); Julio Eggimann (Por la Vida y el Trabajo); Eduardo Nuñez (Memoria, Verdad y Justicia); Claudia Giaccone (Unidos por Santa Fe); César Sánchez (Diseñando nuestro Futuro).

En Igualdad y Participación, la lista del partido que encabeza Rubén Giustiniani competirá con el radical Sebastián Cáceres mientras que en Espacio Grande la competencia será entre Carina Castillón y Juan Alonso.



Además están anotadas listas encabezadas por Amalia Granata (Unite); Estela Gullota (Santa Fe para Todos); Carlos Del Frade (Frente Social y Popular); Alejandro Parlante (Nueva Izquierda); Jorgelina Signa (Frente de Izquierda); Mario Deschi (Alternativa); Gastón Fernández (Unión por la Libertad); Horacio Ritta (Unir) y Lucrecia Faccioli (Confluencia Santafesina).



Para el Senado, salvo en el departamento Las Colonias donde los 8 candidatos compiten en espacios diferentes, en los restantes 18 habrá definición de candidatos en primarias en varias frentes, especialmente Juntos y el Frente Progresista. El dato saliente es que 17 de los 19 senadores actuales van por la reelección. Los otros dos también compiten, Capitani (San Jerónimo) en la fórmula con Bielsa y Miguel Angel Cappiello (Rosario) es suplente de Mónica Fein por el oficialismo de ese departamento. En cambio, el representante histórico de 9 de Julio (Raúl Gramajo) va en la boleta del Frente Progresista como candidato único mientras que su anterior espacio, Juntos, cuatro candidatos y Cambiemos dos en ese norteño departamento. En Iriondo, Hugo Rasetto que llegó en la boleta del Frente Progresista se inscribió en Cambiemos espacio donde milita desde los inicios del gobierno de Mauricio Macri.

En el departamento La Capital son 16 los precandidatos aunque solo Juntos y el Frente Progresista definirán allí su candidato. En el caso del frente justicialista están Marcos Castelló (Sumar); Patricia Chialvo (Encuentro); Claudio Cherep (Unidad Ciudadana) y Pedro Rico (Trabajamos por La Capital) mientras que en el oficialismo compiten el actual representante (Miguel González) por Adelante con el ex vicegobernador Jorge Henn (Avanza). Cambiemos, en tanto, lleva a Adriana Molina; Unidad y Participación a Claudia Catalín; Unite a Ramón Aguirre; Santa Fe para Todos a Juan Carlos Pérez; el Frente Social y Popular a Ana Pellegrini; Nueva Izquierda a Cristian Moreyra; Claudio Fernández Macor (Frente de Izquierda); Raimar Ataide (Espacio Grande); Alternativa Federal a Gustavo Abraham; y Unión por la Libertad a Carlos Zacarías.

Software



Este viernes, ante apoderados de los partidos y alianzas se realizó la audiencia de secuestro del software a utilizarse en el escrutinio provisorio de este domingo. El acto se realizó en el edificio del Centro de Procesamiento de Datos que funcionará en la zona sur de la ciudad.



La transmisión de datos



El gobierno provincial difundirá en la noche del domingo datos del escrutinio provisorio, datos que serán recolectados en el Data Center donde llegarán los telegramas desde las distintas mesas de votación constituidas en toda la provincia. Los telegramas deben llegar firmados por las autoridades de mesa y los fiscales de cada fuerza política. Autoridades provinciales destacaron que el escrutinio provisorio no tiene ningún tipo de validez legal para la proclamación de candidatos, instancia que se cumplirá en el escrutinio definitivo a iniciarse el martes venidero.



En los casos de las mesas de Santa Fe, Rosario y Santo Tomé la transmisión se hará por teléfonos celulares. “Se coloca un celular dentro de un atril, de manera que se puede actualizar el escaneo de pagina de forma mucho más eficiente, disminuyendo el margen de error”, explicó Ignacio Tabarez, secretario de Tecnologías para la Gestión.



El director provincial de Gestión de Procesos y Proyectos, Santiago Marnetto, explicó que se utilizarán tres modalidades diferentes de generación y transmisión de telegramas. “En toda la provincia se va a utilizar el sistema tradicional de generación manual de telegramas y transmisión por fax. En las ciudades de Rosario y Santa Fe los telegramas se confeccionarán de manera manual y la transmisión será por celular, y solo en la ciudad Santo Tomé el telegrama se generará a través de una tablet y se enviará por celular”.



En el caso de las localidades en las que se va a transmitir por celular, a cada escuela llegó un kit que contiene un celular, sus tarjetas de habilitación, elementos de seguridad y un atril donde se coloca el teléfono para que las fotos de los telegramas tengan óptima calidad. Se explicó que “el celular está configurado de manera tal que la única función que tiene disponible es la de escanear y transmitir telegramas”.



Las autoridades estimaron que los datos empezarán darse a conocer desde las 21, hora estimada de llegada de los telegramas mientras que recién para los primeros minutos del lunes estarían ya las tendencias.



Números



En la provincia de Santa Fe para este domingo hay 2.669.708 electores provinciales a los que se suman 30.176 extranjeros que están habilitados para votar en municipios y comunas. Las mesas serán 7910 más 343 extranjeras distribuidas en 1414 locales de votación. En los comicios se desempeñarán 24.759 autoridades de mesa con 1414 jefes de local y 1414 asistentes de local. Los operadores de carga de telegramas, en tanto, serán 300 cadetes de policía.

El padrón y las autoridades



El Tribunal Electoral de la provincia especificó que el padrón electoral utilizado es elaborado por la Cámara Nacional Electoral. La provincia lo y lo envía a la Casa de la Moneda para que lo imprima.



Respecto a la designación de autoridades de mesa, el Tribunal Electoral convocó 24 mil personas para cubrir las ocho mil mesas electorales que hay en la provincia. La elección de las autoridades se realizó priorizando un padrón de docentes, confeccionado por el Ministerio de Educación, en el cual se respeta principalmente el lugar donde cada persona vota. De ese primer llamado, ocho mil personas desistieron, renunciaron o no recibieron la notificación para ser autoridad de mesa. Por lo tanto, se volvió a hacer una convocatoria, sobre el mismo padrón de docentes, que no llegó a cubrir la totalidad de las autoridades necesarias. Ante esta situación, se realizó una nueva designación, a través de un método aleatorio, basado en el padrón general y respetando que sean personas que voten en la mesa que son designados. Es por esta razón que fueron seleccionadas personas que figuran en el padrón nacional pero no están aptas para ser autoridades de mesa. El prosecretario electoral, Patricio Pascual, expresó que “ya se detectaron y se están reemplazando todas las personas que por alguna razón no han podido ser designadas, y se sigue con ese sistema realizando designaciones hasta último momento”.

8 fórmulas para gobernador y vice

25 listas de diputados provinciales

213 listas de senadores en 19 departamentos

1.414 locales de votación se constituirán en toda la provincia

Antecedentes



En la Paso de 2007, el entonces Frente para la Victoria ganó la elección juntando para gobernador y vice 653.696 votos entre dos fórmulas. Después, Hermes Binner - Griselda Tessio fueron elegidos gobernador y vice.



Cuatro años después, otra vez el PJ ganó la primaria con 692.424 votos entre cuatro fórmulas aunque luego Antonio Bonfatti - Jorge Henn fueron electos gobernador y vice.



Unión Pro Federal ganó la Paso de 2015 aunque luego Miguel Lifschitz - Carlos Fascendini se impusieron en la general.