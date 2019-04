https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos referentes de aquél equipo del Coco Basile dieron detalles de lo que ocurrió con Diego, luego del partido con Nigeria. Los cañones apuntaron, claro está, a Grondona.

Balbo y Ruggeri hablaron del doping de Maradona en el Mundial 94... "Nos sentimos traicionados y se sabe quién no lo defendió"

El Mundial de Estados Unidos de 1994 tuvo un episodio que será recordado por siempre en la historia del fútbol mundial. El doping positivo de Diego Armando Maradona luego del encuentro donde Argentina vence a Nigeria por 2-1 y que lo clasificaba a los octavos de final del torneo.

Aquella vez, FIFA decidió dejar sin mundial al astro argentino tras la sustancia encontrada en su organismo. Y tras recibir este duro golpe, en la siguiente etapa el cuadro dirigido por Alfio Basile quedó eliminado tras caer ante Rumania por 3-2.

Luego de muchos años, uno de los integrantes de aquel plantel como Abel Balbo, relató lo que sintió aquel grupo argentino tras la suspensión de Diego Armando Maradona. En entrevista con el programa “Fox Sports Radio” de Argentina, el ex delantero señaló (entre líneas) a Julio Grondona como uno de los responsables de este suceso.

“Fue la desilusión más grande de mi vida. Para mí eramos campeones, teníamos todo. El grupo estaba unido, fuerte, con jugadores en un nivel muy alto. Lo de Diego nos mató, pero nos sentimos traicionados, el que sabe la historia del fútbol sabe quién fue el que no defendió a Maradona. Para nosotros, de alguna manera, fue saber que no podíamos seguir más adelante en el torneo”, señaló Abel Balbo.

Además, dejó entrever que hubo todo un complot para que el cuadro argentino no salga campeón de esa Copa del Mundo: “Más allá del partido con Rumania, no íbamos a llegar más adelante. El campeón no podía ser Argentina. No tengo las pruebas, pero la sensación es que lo entregaron. No lo defendió nadie. Si a tu líder, al capitán del equipo, al ídolo histórico de Argentina, no lo defendés en un Mundial, en una situación tan grave y con un equipo que está jugando bien y puede ganar el Mundial, ahí te das cuenta que algo no va”.



“Eramos campeones”



“Nosotros éramos campeones, les ganábamos a todos. No tenemos pruebas, pero olvidate: lo entregaron”. Oscar Ruggeri repite una y otra vez esa frase como un lema. Está convencido. El paso de los años no esmeriló su idea de que detrás del doping de Diego Maradona en 1994 hubo algo raro. Las declaraciones de Abel Balbo durante las últimas horas trajeron de vuelta el tema al centro de la escena y el “Cabezón” relató algunos detalles de la situación.

El histórico defensor, campeón del mundo en 1986, aseguró que el por entonces presidente de la AFA Julio Grondona fue “cómplice” de lo ocurrido y expresó cómo lo vivieron puertas adentro: “Lo hablábamos ahí internamente en el grupo y con Diego (el tema de Grondona). Porque hasta que Diego estuvo, estábamos todas las noches en la habitación de él. Lloraba todas las noches, todos los días; y nosotros estábamos todos juntos. El grupo cambió, estaba triste. Estábamos tristes porque nos sacaban a un tipo fundamental, nuestro capitán”.

En el programa 90 Minutos que se emite por Fox Sports, Ruggeri rememoró cómo se enteró de la noticia: “Ese día nosotros vamos a entrenar y lo vi a Diego sentado en un palo del arco solo. Rarísimo. Voy, me siento ahí con él y le pregunté qué le pasaba. Me dijo ’estoy al horno, me sacaron del Mundial’. Le pregunté por qué: ’Ahora van a dar la noticia, vas a ver. Están los periodistas, ahora viene Grondona y les va a hablar. Estoy afuera, me cagaron’. Así me enteré, a pesar de que ya había algunos comentarios”.

Cuando se supo lo ocurrido el grupo “se descontroló”, según el líder de aquel plantel: “No sabíamos ni la hora de comer. Ese día que Grondona sale y cuenta que era Maradona. Creo que fue la noche previa al partido; nos debemos haber acostado a las 5 ó 6 de la mañana todos. Estábamos en la habitación con él”.

Ruggeri hace referencia a las horas previas al partido del 30 de junio de 1994 que terminó con una derrota 2-0 ante Bulgaria en la última fecha de la fase de grupos. Días más tarde vendría Rumania en octavos de final y la eliminación 3-2. “Fue la primera y única vez en la historia que lo agarraron de la mano y en la cancha. Nosotros íbamos al vestuario y venía Moschela (integrante del departamento de selecciones nacionales) y te decía ‘te tocó el doping’. Vos tranquilo hacías tus cosas y después ibas. ¿Sabés los doping que le tocaron a Diego? Iba casi todos los partidos. Nos hicieron controles a todos antes de empezar el Mundial”, señaló.

En su extenso relato, Ruggeri no dudó en volver sobre la teoría de conspiración que pesa sobre el tema hace ya más de dos décadas: “No sé qué habrán arreglado pero nos cagaron la vida porque teníamos una selección buena de verdad. Diego estaba como en el 86, en las prácticas era imposible tocarle la pelota. Fue una lástima, pero siempre está la política metida en el medio”.