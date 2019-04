https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 28.04.2019 - Última actualización - 12:05

12:02

Elecciones PASO en Santa Fe Omar Perotti: "Nuestra lista va a ser la más votada"

El senador peronista y precandidato a gobernador en Santa Fe, Omar Perotti, aseguró hoy que "están transcurriendo con normalidad" las elecciones que se realizan en esa provincia y confió en que su lista "va a ser la más votada".

"El tiempo se ha acomodado un poco y eso es muy bueno para que la gente venga a votar, con tranquilidad y sin que nadie decida por ellos", sostuvo el dirigente del PJ tras emitir su voto en una escuela de la ciudad de Rafaela.

Perotti explicó que por la noche va a viajar a la capital provincial para segur el resultado de los comicios, pero destacó que por el momento "no hay nada que genere demasiada preocupación", más allá de "alguna mesa retrasada" o "algún faltante". Luego, el precandidato afirmó que con Bielsa son "parte de un frente, Juntos, que hoy va a tener una muy buena elección, por lo cual hay gente muy valiosa y la instancia de trabajo va a ser muy clara".

"No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", añadió.