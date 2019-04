El belga Neuville se quedó con el Rally de Argentina

El piloto belga Thierry Neuville, con Hyundai i20 WRC, consiguió este domingo una nueva victoria en el Rally Mundial Argentina 2019, prueba que ya había ganado dos años atrás, administrando la diferencia conseguida en las dos primeras etapas y además estiró la ventaja que lleva en la cima del Campeonato, que intentará ganar por primera vez.

El corredor de Bélgica tuvo una muy regular y veloz actuación durante los 18 tramos que comprendió la competencia, que se corrió desde la noche del jueves por caminos de las sierras de Córdoba, con una gran cantidad de espectadores alentando el paso de los autos y público que llegó desde países vecinos.

El volante de Hyundai es el líder del campeonato y subcampeón en las últimas tres temporadas detrás del francés Sebastien Ogier, quien es el monarca de los últimos seis años, aunque en este rally debió conformarse con el tercer puesto tras sufrir inconvenientes ayer en su Citroën C3 WRC.

Neuville se impuso en cuatro pruebas especiales a lo largo del fin de semana, mostrando una importante regularidad para quedarse con un rally que comenzó a definir a su favor ayer cuando sus principales rivales, en el campeonato y en la carrera, Ogier y el estonio Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) tuvieron problemas con sus máquinas.

Así, Neuville empezó la etapa de este domingo con más de 45 segundos de ventaja con su escolta, su compañero de equipo Andreas Mikkelsen (Gran Bretaña), quien también abrochó una buena actuación para darle el 1-2 a la marca surcoreana.

Ya con la carrera definida a favor de Neuville, la expectativa en el cierre estuvo en el último parcial, el Powerstage entre Copina y El Cóndor, que otorga puntos extras para el certamen, y fue entonces que volvió lo mejor del campeón Ogier, quien se impuso sobre el finés Jari-Matti Latvala (Toyota), en tanto que detrás quedaron Neuville, Dani Sordo (España, Hyundai) y Tanak, completando los cinco que sumaron puntos en ese tramo.

Según datos de la policía local fueron más de 60.000 personas las que se dieron cita al último especial en el clásico Copina-El Cóndor, mucha de esa gente comenzó a llegar desde el viernes para esperar el paso de los autos esta mañana, en un sector que tuvo dos pasadas de las máquinas.

