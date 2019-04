Avengers: Endgame recaudó U$S 1,209 millones en su fin de semana de estreno

El Litoral

En su primer fin de semana, la película Avengers: Endgame impuso un nuevo récord histórico al recaudar U$S 1,209 millones en la taquilla global, según información difundida en un comunicado por The Walt Disney Company.

De esta manera, la película se convierte en la primera en superar los U$S 1000 en el primer fin de semana de estreno.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame has shattered records with an unprecedented estimated global debut of $1.209 billion, becoming the first film in history to surpass $1 billion in its opening weekend: https://t.co/ZhJYC9c8fR pic.twitter.com/2Yva3QUJsc