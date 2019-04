https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa de la Superliga

Di Zeo y otros 8 barras de Boca no pudieron ingresar al estadio en Mendoza

Rafael Di Zeo, junto a otros 8 barras de Boca, no pudieron ingresar al estadio a ver el encuentro entre el Xeneize y Godoy Cruz. La prohibición se dio bajo la órbita del Operativo Tribuna Segura.

El Litoral / NA El barrabrava Rafael Di Zeo y otras ocho personas de su entorno fueron impedidas de ingresar al estadio "Malvinas Argentinas" a presenciar el partido entre Godoy Cruz y Boca, por los octavos de final de la Copa de la Superliga. A uno de los líderes de la "12" lo detectaron en uno de los colectivos de los hinchas de Boca en el estacionamiento del estadio y quedó con consigna porque no puede entrar a la cancha. Esto fue confirmado por Néstor Najul, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de seguridad de la provincia que con Di Zeo, otras 8 personas tampoco pudieron ingresar al estadio, gracias al Operativo Tribuna Segura. La semana pasada, Di Zeo había sido deportado de Colombia, donde viajó para presenciar el duelo ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores.