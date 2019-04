https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leo Madelón dialogó con la prensa luego de la victoria 2 a 1 del Tate ante Tigre: "Tuvimos mucha autoridad y le cortamos la racha a Pipo. Nos hubiera gustado una mayor diferencia...".

Madelón analizó al equipo tras el partido con Tigre "No hubo secretos, pero sí mucho trabajo..." Leo Madelón dialogó con la prensa luego de la victoria 2 a 1 del Tate ante Tigre: "Tuvimos mucha autoridad y le cortamos la racha a Pipo. Nos hubiera gustado una mayor diferencia...".

Tras la victoria Tatengue 2 a 1 frente a Tigre, el entrenador rojiblanco dialogó con la prensa y analizó los 90 minutos, de cara al encuentro de vuelta que se jugará el próximo sábado en Santa Fe.

Comenzando la charla, Leo expresó: "Tuvimos mucha autoridad y le cortamos la racha a Pipo. Nos hubiera gustado una mayor diferencia. Fue un partido que lo manejamos bien para ganarlo más cómodamente".

También, sobre el ingreso de Peano y la salida de Nereo, dijo: "Como entrenador uno tiene derecho a hacer cambios y lo quería ver a Peano, que tuvo una gran noche. Nereo siempre lo apoyó". Y agregó más tarde: "El gol de Barracas no tuvo nada que ver, Nereo nos salvo tantos partidos…"

Analizando el rendimiento de los jugadores, comentó: "Me gustó mucho el equipo, les dije a los chicos que hicieron un gran partido. No hubo secretos, pero si mucho trabajo". Y agregó: "Me gustó que hayan jugado como una final al partido y la tenencia y circulación de la pelota".

"Ahora hay que prepararse para el sábado a la tarde, que es otra final" Leo Madelón.

Luego, sobre su situación contractual con el club opinó: "Yo estoy bien y feliz en el club, hay un contrato que termina y no hay que apurarse".

Finalmente, sobre las futuras elecciones, dijo: "Yo no me meto en nada, soy DT y no tengo nada que ver con la política del club".