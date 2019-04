https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la apertura de ShowMatch El video emotivo que le mostraron a Thiago Messi

Para la apertura de ShowMatch, Diego Korol viajó a Barcelona y entrevistó a Lio Messi, tras la obtención del título de la Liga con el club Catalán.

En una parte de la entrevista, el periodista le mostró a Thiago, el hijo de Leo, un emotivo video donde todos niños hablan bien del 10 de la Selección Argentina, remarcando lo mucho que se lo quiere en el país al futbolista.

Este video, se dio en el contexto de lo que expresó Messi en su última entrevista, cuando dijo: "Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban en la Argentina. Él ve todo el tiempo vídeos en YouTube y me pregunta por qué no me quieren".

El emotivo video para Thiago