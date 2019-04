Estados Unidos reveló que negoció la salida de Maduro con altas figuras del chavismo

El gobierno de Estados Unidos negoció la salida del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con tres altas figuras del chavismo, afirmó este martes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

Según el funcionario, se trata del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y el comandante de la Guardia de Honor presidencial, general Iván Hernández, a quienes exhortó a sublevarse contra Maduro “esta tarde”.

“Como bien lo sabe toda la oposición en Venezuela, ellos se comprometieron a apoyar el derrocamiento de Maduro”, afirmó Bolton en declaraciones a la prensa en Washington.

El funcionario complementó esa declaración con un mensaje en Twitter, en el que arrobó a Padrino, Moreno y Hernández.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.