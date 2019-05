https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sábado buscará el pasaje a los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Sin que Acevedo pueda volver, sin otros lesionados y con un equipo que rindió y jugó un muy buen partido (más allá de la cantidad de situaciones desperdiciadas en el segundo tiempo), todo conduce a que se repita la alineación.

Madelón analiza mantener a los mismos 11 para la revancha... Unión jugó tan bien que no da para cambios

No hay que confiarse, no hay que subestimar, no hay que pensar que haber ganado en Victoria —con un resultado mezquino en función de la gran cantidad de situaciones de gol creadas— “asegura” que Unión ya esté en cuartos de final de la Copa de la Superliga. Tigre es temible y no se da por vencido con facilidad. Puede ser superado, como lo hizo Unión, pero es un rival duro y que tiene fundamentos ofensivos que sostienen esa ambición y esa peligrosidad. Unión lo sabe.

Madelón lo sabe. Planteó un partido de “palo y palo” con inteligencia y sabiendo que había que jugar mejor y correr más que el rival. Lo logró, en un trámite que le fue muy favorable, sobre todo en el primer tiempo. Pero en el segundo se cansó de marrar situaciones propicias y allí radica, quizás, el punto oscuro de los 90 minutos del lunes pasado en el “José Dellagiovanna” de Victoria.

Leo Madelón sorprendió con la inclusión de Corvalán por Cuadra. No sólo porque fue un cambio teóricamente defensivo pero muy ofensivo en la práctica (por la actitud con la cuál se jugó), sino porque todos suponían que el equipo se iba a plantar con un 5-4-1 y esto no ocurrió en ningún momento del partido. Fue el 4-4-2 de siempre, subiendo a Bruno Pittón a la posición de carrilero por izquierda y quedando Fragapane de punta junto a Mazzola.

Corvalán cumplió con la misión defensiva y pasó poco al ataque (no es su fuerte); Bruno Pittón tuvo una buena actuación en esa posición en la que no desentona y la asume con riesgos; y Fragapane anduvo bien, esta vez, de delantero. Salió muy bien, porque también aportaron lo suyo, individualmente, los que debieron cambiar de posición.

¿Y el sábado? Las mayores posibilidades son para que el equipo se mantenga con los mismos hombres. El esquema se podría modificar, pero Madelón pergeñó muy bien la estrategia para sorprender y ganar bien en Victoria. ¿Cinco atrás el sábado?, difícil. Pero con los mismos hombres podría recurrir a ese esquema, teniendo en cuenta que el resultado lo favorece.

A propósito, Unión juega con la ventaja que el triunfo, el empate e inclusive la derrota por 1 a 0, lo deja clasificado para jugar con el vencedor de Racing-Estudiantes. Sólo queda afuera si pierde por dos goles o más o si lo hace por un gol pero con un resultado de 3 a 2, como mínimo, a favor de Tigre. Los goles de visitante cuentan y Unión marcó dos, por lo que obliga a Tigre a hacer más de esa cifra para aspirar a clasificar si gana por una diferencia de un gol. Naturalmente, el 2 a 1 a favor de Tigre llevaría la definición a la senda de los penales.

Como Acevedo no llegará en condiciones de jugar (está desgarrado y en pleno proceso de recuperación), continuará Javier Méndez como volante central al lado de Mauro Pittón, que fue la figura del equipo en el partido del lunes pasado. Hubiese sido lo único a “revisar” por parte de Madelón, ya que no hay lesionado otro de los habitualmente titulares, como para pensar en algún retorno.

Entonces, hay muchas chances de que se mantenga a Peano; Martínez, Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Corvalán; Zabala, Méndez, Mauro Pittón y Bruno Pittón; Fragapane y Mazzola como titulares para jugar el encuentro revancha ante el equipo de Pipo Gorosito, que perdió su propio invicto ante Unión. Desde que se había hecho cargo de la conducción técnica del equipo, Tigre había ganado 6 partidos y empatado 3 en las 9 fechas que Pipo lo dirigió. El décimo encuentro fue ante el Tate y allí perdió su propio invicto.

Bottinelli

El único jugador “colgado” con cuatro amarillas es Jonathan Bottinelli. La Copa de la Superliga es otro torneo, pero dentro de la misma temporada, por lo que se mantuvieron las amarillas acumuladas en la Superliga.

¿Qué hará Pipo?

Tigre tendrá una baja obligada por la expulsión de Moiraghi (fuerte patada a Zabala), pero podrá contar con Niz, que vuelve al equipo luego de su expulsión ante Colón.

Por otra parte, Walter Montillo se retiró lesionado (contractura en el gemelo derecho) y es una gran duda para jugar el sábado en Santa Fe. También Galmarini, quien tendría un desgarro y se le practicaban estudios para determinarlo. En este caso, el de Galmarini, su gesto fue el típico del futbolista que se desgarra cuando fue superado en velocidad por Fragapane, en una jugada de gol que alcanzó a salvar Menossi, cuando entraba Mauro Pittón para conectar el pase al medio de su compañero.

¿Estará Alcoba para volver? Es una de las incógnitas. Eso permitiría que sea tenido en cuenta para armar la defensa, en la que podría aparecer Pérez Acuña como titular y quizás también lo haga Niz, que vuelve de la expulsión.

En el medio, es imposible que llegue Prediger, ya que los tiempos no son los ideales (se desgarró hace diez días) para su recuperación, por lo cuál Menossi, el “Marciano” Ortiz y posiblemente Cardozo, continúen en el equipo, acompañando a Janson y a Federico González. Se abre el abanico para que el técnico apueste a un jugador más de ataque, que estaría entre “Cachete” Morales o el “Chino” Luna, sin desestimar la posibilidad de que Juan Ignacio Cavallaro sea otro de los jugadores a tener en cuenta por Gorosito para el armado de un equipo que va a salir a atacar, porque ese es su ADN y no lo abandonará, mucho más por la necesidad que tiene de vencer y marcando goles.

Para ir a la cancha

La apertura del estadio para el encuentro del sábado se producirá a las 16.15, o sea una hora y media antes del mismo y la oficina de socios atenderá ese día de 9 a 12.

Los socios de Unión, con carnet y cuota al día, ingresarán en forma gratuita, tal cual es costumbre en la institución.

La venta de plateas se realizará el mismo sábado a partir de las 10 y hasta la hora del encuentro únicamente por las boleterías ubicadas sobre Bv. Pellegrini. Las preferenciales y palcos costarán 600 pesos, las altas y laterales 500 pesos y la redonda 350 pesos para los socios.

En el caso de los no socios, habrá venta el sábado desde las 10 en las mismas boleterías y en este caso se podrán adquirir generales preferenciales a un valor de 450 pesos, mientras que las damas, jubilados y pensionados pagarán 250 pesos y los menores de 11 años deberán comprar un seguro por 120 pesos.

Las plateas tendrán un costo de 1.070 pesos en el caso de las alta y laterales y de 950 pesos la redonda. Los menores de 5 años que quieran ingresar a platea no abonarán entrada si son socios. En el caso de los no socios, deberán adquirir el seguro de menor de 120 pesos.

Hasta el 21, las listas

Conocida la fecha de las elecciones (el 1 de junio), el estatuto establece que las listas se pueden presentar hasta diez días corridos antes de la apertura del acto eleccionario. En consecuencia, habrá tiempo hasta el 21 de este mes para que se sepa cómo quedará definido el arco político de Unión de cara a ese acto.

Hace mucho tiempo que no se vota en el club: las últimas elecciones fueron las que llevaron a Juan Leonardo Vega a la presidencia de Unión. Después, desde que asumió Luis Spahn no hubo necesidad de acudir al acto en sí, en virtud de que sólamente se presentaba una sola lista.

Glorioso 89, de la mano de Rubén Decoud (que casi con seguridad será el candidato a presidente), hará una presentación oficial de la misma en los próximos días. Primero se mencionó la fecha del 9 de mayo y luego surgieron algunas versiones de que sería la semana siguiente; por su parte, Rodrigo Villarreal también tiene previsto hacer una presentación formal la semana que viene, en tanto que ya tiene avanzadas algunas gestiones como, por ejemplo, que Víctor Alfredo Bottaniz y Claudio Gugnali serían, en caso de triunfar, las caras visibles de la organización del fútbol desde el manejo de inferiores hasta la secretaría técnica.

Habrá que ver qué ocurre con el oficialismo, cuyas vertientes, por el momento, siguen manteniendo reuniones por su lado. Cuando se habla de oficialismo, se mencionan a los dos máximos referentes: Luis Spahn y Marcelo Martín.

Por otra parte, el nombre de Alejandro Taborda ha vuelto a escena en los últimos días. El empresario y ex presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, tiene una idea clara: trabajar en pos de conseguir el armado de un frente común, con la mayor cantidad de actores posible. ¿Es o no un “potable presidenciable”?. Pareciera estar más cerca del no, que del sí.