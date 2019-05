https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 02.05.2019

18:48

Causa por calumnias e injurias La Justicia argentina ordenó a Darthés informar su domicilio real en Brasil

El Litoral / Telam



La Justicia argentina ordenó al actor Juan Darthés, que reside actualmente en Brasil, informar su domicilio real y justificar con un informe médico su inasistencia a la próxima audiencia de conciliación con la actriz Anita Co, contra quien él inició una causa por calumnias e injurias. ‘La jueza ordenó (a Darthés) que presente un domicilio real, cosa que hasta ahora no hizo ni él ni su abogado‘, dijo hoy a Télam Raquel Hermida Leyenda, abogada de Ana Coacci, más conocida como Anita Co.



En el marco de la causa por calumnias e injurias que el actor inició en marzo de 2018 contra Anita Co, la jueza en lo criminal y correccional porteña, Fátima Ruiz López, ordenó al ‘querellante‘, es decir Darthés, ‘fijar domicilio en la ciudad de actual residencia‘. Además, ‘en caso de que razones de salud‘ impidan al actor presentarse a la audiencia de conciliación convocada para el 6 de junio próximo, deberá acreditar ‘esa circunstancia mediante un certificado o informe médico‘.



La justicia requirió a Darthés que presente un certificado médico porque el pasado 12 de febrero no se presentó a una audiencia de conciliación con Coacci, convocada en el marco de la causa. En esa ocasión, Fernando Burlando, abogado de Darthés, argumentó que su cliente atravesaba un estado depresivo.



Un año antes, en febrero de 2018, Anita Co había denunciado públicamente que Darthés abusó de ella en 1999 durante la filmación de la serie ‘Gasoleros‘, lo que motivó al actor a iniciar una causa por calumnias e injurias. Anita Co, por su parte, presentó la denuncia por abuso sexual para que sea incluida en la causa.



La denuncia pública de Co se sumó a la de la actriz Calu Rivero, quien había declarado que Darthés abusó de ella mientras filmaban la novela ‘Dulce amor‘, en 2012.



Thelma Fardin, por su parte, denunció al actor por violación ante la justicia de Nicaragua, país donde ocurrieron los hechos durante una gira que realizaban ambos junto al equipo del programa televisivo infantil ‘Patito feo‘.