UEFA Champions League

Kloop confirmó que Salah no jugará la revancha contra el Barcelona

El entrenador del Liverpool confirmó este lunes que el delantero estrella del club inglés no estará presente este martes en la revancha ante el Barcelona.

El Litoral Con un 3 a 0 abajo y sin su estrella, ese es el panorama que tiene el DT Kloop de cara a la revancha de la semifinal de la Champions League. Este lunes, en conferencia, confirmó que Salah no jugará por el golpe que sufrió el fin de semana, en la victoria por 3 a 2 ante el Newcastle. También, sobre el encuentro de vuelta, el DT dijo: "No pensaba que íbamos a necesitar tantos goles en la vuelta. Estamos preparados para 95 minutos o más para intentarlo. Tenemos que estar muy bien en defensa y realmente bien en ataque, vamos a intentarlo". El encuentro revancha se jugará este martes a las 16 en Inglaterra.