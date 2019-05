Brian Fernández pasó del Necaxa mexicano a Portland Timbers de la MLS

El delantero argentino Brian Fernández pasó este lunes de Necaxa, de México, a Portland Timbers, de la liga MLS de Estados Unidos, que pagó una cláusula de rescisión.

El ex Defensa y Justicia y Racing Club será compañero de los argentinos Diego Valeri, Sebastián Blanco, Lucas Melano y Tomás Conechny.

