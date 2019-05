https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se termina el contrato y no renueva

Franco Fragapane: ¿otro "regalito" libre?

Es uno de los jugadores que finaliza su vínculo y se da la misma situación que con Lucas Gamba cuando se fue a Huracán. En el caso del ex Arsenal, se vincularía a Vélez con el pase en la mano.

La misma novela. Festeja un gol Lucas Gamba y aparece al lado suyo Franco Fragapane. La misma historia, la misma explosión a puro gol en el Mundo Unión y el mismo final de Fragapane como el de Gamba: se irá libre en junio, con el pase en su poder. Otra vez la misma película de hace poco tiempo en Unión. Cambiaron los actores (primero Gamba, ahora Fragapane), pero el guión es el mismo, el director también y el final es igualito. Sin palabras. Foto: Mauricio Garín



El Litoral / deportes@ellitoral.com Mendocino, como Gamba. Por momentos, delantero transformado —por decisión de Madelón— a volante como Gamba. Petisito, como Gamba. Buena gente para el grupo, como Gamba. Encontró en Unión su lugar en el mundo, como Gamba. Un torneo extraordinario con 7 goles en 23 partidos como Gamba. Vino por dos pesos con cincuenta como Gamba. Explotó en Unión, como Gamba. Franco Fragapane, de él se trata. Quedará libre, no entrará un solo peso a Unión, hará el negocio el club que lo lleve, se llenará de plata su representante. Es decir, Fragapane... igual que Gamba. Increíble, parece a propósito. En la temporada de la Superliga que terminó, Fragapane la rompió. Es que tener 7 goles para un jugador más extremo que delantero es algo que hace ruido en cualquier lado. Mucho más con 26 años. Mucho más con pasaporte. Mucho más si queda libre. Le marcó, de penal, a los dos grandes: uno a River Plate y el otro a Boca Juniors. Le clavó doblete a los tucumanos de Atlético. Y después le hizo goles valiosos a Huracán de Parque Patricios, Rosario Central y San Lorenzo de Almagro. Así, es imposible “sacar el cogote del agua”. Incluso, imposible devolver al presidente los 5.2 millones de dólares que dice que Unión le debe. Si cada vez que Unión trae un jugador barato, explota acá y no deja un solo peso, ¿cuándo podrá el Tate hacer un buen negocio en la compra-venta de futbolistas?. Entre las migajas de Soldano, el vacío de Gamba y la libertad de Fragapane, lo que podrían haber sido millones y millones de dólares quedaron en casi nada. ¿Cómo puede ser que Unión traiga jugadores baratos, les haga dos años de contrato y se acuerde de renovar cuando quedan un par de meses?. Que lo haga una vez (Gamba), vaya y pase. Que lo haga dos veces (Fragapane), un lujo exclusivo del presidente de Unión. La información marca que, en las últimas horas y ante la llegada de los comicios, hubo intentos desesperados por ofrecerle cualquier cosa al representante del jugador. A Franco Fragapane lo maneja Mauro Menseguez, hermano del “Rayo”, que se quedó con el futbolista cuando se produce el deceso de Eduardo Gamarnik. Veamos los capítulos de esta increíble historia: — Franco Fragapane llegó a Unión el 24 de agosto de 2017 junto con Luciano Balbi — En su momento, lo apuntó el “Moncho” Ruiz, colaborador de Madelón y conocedor del Mundo Arsenal — El mismo Jonathan Bottinelli, que venía de esa mala campaña en el Viaducto, lo había recomendado — Cuando Unión lo trae, el club depositó un dinero inexistente en las oficinas de Eduardo Gamarnik — Era el quinto delantero de Arsenal, había sido formado en Boca con un paso por España — La idea de Leo y su cuerpo técnico fue “buscar uno como Gamba: sino tiene tanto gol lo hacemos carrilero” — Con la rojiblanca a bastones, completó un total de 58 partidos y marcó 11 goles — Terminó como goleador del equipo en la actual Superliga con 7 gritos en 23 partidos Ahora, como todos los jugadores del plantel profesional del Club Atlético Unión, quedó licenciado y está de vacaciones. Nadie sabe cuándo debe volver a entrenar: tanto Leo Madelón como entrenador y Martín Zuccarelli como mánager también terminan sus contratos en junio. Y nadie comunicó nada. Hace horas, Spahn volvió a dar un “manotazo de ahogado” y el representante de Franco Fragapane le volvió a decir que no. Quedará libre, casi con seguridad y se dice que hay un avance de palabra para sumarlo a Vélez (además de algo del exterior). Otro jugador que viene barato, Unión lo cotiza, se va libre, al club no le entra un peso y la plata es negocio para todos los otros. Fragapane libre, otro regalito. Unión en modo Navidad. No importa cuando leas esto. Los goles de “Fraga” acá Franco Fragapane tiene 26 años y nació en el Departamento Godoy Cruz, de la provincia de Mendoza. Arrancó en Boca Juniors: cuatro sin goles. En el conocido Elche de España: tres partidos y ningún gol. En Arsenal de Sarandí: 30 partidos en total y apenas dos gritos de gol. Acá, explotó en la red, más allá de si es segundo delantero o carrilero por las bandas. Termina como goleador de Unión: 7 goles de Fragapane en 23 partidos. Y queda libre.