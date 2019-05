https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 08.05.2019

15:54

En Catamarca No permitirán el ascenso de policías con tatuajes mayores a 10 centímetros de diámetro

El Litoral / Telam



La policía de Catamarca anunció hoy que separará de los cursos de ascenso, en establecimientos educativos de la institución, al personal de las fuerzas que posean tatuajes visibles y midan más de 10 centímetros de diámetro, informaron fuentes oficiales.



"Es una legislación que hace mucho tiempo está en la policía, no es una legislación nueva y existe en otras policías del país. Es una pauta que tienen establecidas hace mucho tiempo las instituciones policiales y no permiten tatuajes que sean visibles", dijo hoy a Télam el secretario de seguridad de la provincia, Marcos Denett.



La resolución interna 04/2019, firmada por el comisario general Hugo Fabián Oliva -director de Institutos Policiales- advierte a la totalidad del personal convocado a los distintos cursos de ascenso "que no deben poseer tatuajes". "En caso de poseerlos, que los mismos no se encuentren visibles a la vista de los uniformes policiales y/o ropa de gimnasia, o a vistas de terceros, que no superen la dimensión de 10 cm de diámetro y que la figura no represente ofensa a la moral, a las buenas costumbres y a la institución policial", agrega.



En referencia a la resolución, Denett señaló que la misma "tiende a recordar a los numerarios policiales que esa normativa se encuentra vigente porque algunos creen que eso ya no se aplica, cuando en realidad está vigente".



En esta línea, el funcionario comentó que si los tatuajes no son visibles y su contenido no afecta a los principios institucionales, el personal no tendrá inconvenientes. "Depende si el tatuaje no es visible, si el tatuaje no afecta principios institucionales, democráticos y si no es agraviante para la policía, los numerarios no van a tener nunca un problema y no van a tener necesidad que sacárselo", dijo. Y agregó: "El problema es cuando el tatuaje tiene determinadas características que desde el punto de vista institucional no se permite", aseguró Denett.