Miércoles 08.05.2019 - Última actualización - 21:23

21:20

Así lo manifestó Daniel Corbellini, director general de la Central de Información Criminal Operativa (OJO) luego de la fuga de nueve detenidos mientras los trasladaban a Coronda.

A horas del hecho "No hay algo que nos indique que fue una emboscada"

En la noche de este miércoles descartaron que hubo una emboscada en la fuga de nueve detenidos en la autopista Santa Fe - Rosario mientras los trasladaban a Coronda.

Así lo manifestó en conferencia de prensa Daniel Corbellini, director general de la Central de Información Criminal Operativa (OJO).

"No hay algo que nos indique que fue una emboscada. La Dra.Bartocci, fiscal de la Unidad de Violencia Institucional, está investigando junto con Asuntos Internos la situación dentro del celular que frena bruscamente y para al costado de la ruta", explicó.

Por otra parte, Corbellini confirmó que un empleado del Servicio Penitenciario resultó herido de bala en un glúteo y en la pierna derecha y fue alojado en el hospital Clemente Alvarez, mientras que otros sufrieron contusiones y fueron atendidos en el hospital Eva Perón.

No obstante, no desmintió la versión de que los presos no estaban esposados cuando se produjo la fuga.

El ex jefe de Policía de Investigaciones de la provincia aseguró que los dos vehículos robados por los evadidos para escapar ya fueron secuestrados

En este momento están siendo peritados para tratar de hallar evidencia que sirva para el esclarecimiento del hecho. Además, se está investigando el entorno de los prófugos.