Jueves 09.05.2019 - Última actualización - 16:30

15:39

En San Pablo

El ex presidente de Brasil Michel Temer se entregó en una sede policial

El Tribunal Regional de la Segunda Región (TRF-2) de Río de Janeiro dispuso que el ex mandatario vuelva a la cárcel donde pasó cuatro días desde el 21 de marzo pasado bajo cargos de corrupción.

Foto: DPA



