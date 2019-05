Spahn: "Me pondría un 6"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tuvo duras críticas para sus pares de comisión directiva, admitió que se produjo una “grieta” y señaló que “gastamos mucho dinero en premios que no estaban previstos. Pensábamos que podíamos estar décimoquintos, pero siempre estuvimos dentro de los primeros 12 y en zona de premios”. Dijo también que si es elegido, cambiará su forma de gobernar y sólo él autorizará los gastos, sin dar libertades.

El presidente de Unión, Luis Spahn, hizo declaraciones en el programa oficial de la institución (“La vida color de Unión”). No confirmó rotundamente que se presentará como candidato a presidente, pero dijo que “mi familia me ha pedido que siga” y dejó abierta de par en par la puerta para lanzarse.

Aquí sus principales frases:

* “Me pondría un 6 de puntaje. Los clubes que menos cobran en Chile, se juntan con 15 millones de pesos mensuales y nosotros estamos cobrando 8 millones por TV. Eso explica los problemas que tenemos en Argentina para contratar, si nos comparamos con paises limítrofes. Y va en detrimento de la calidad deportiva”.

* “Hay sobrados motivos para que Unión sea un orgullo para los socios. Sé que hay mucho por mejorar, tuvimos errores”.

* “Es difícil saber cuándo el ciclo estaba cumplido. Por ejemplo, cuando pasó el primer año en Primera en el ciclo de Kudelka, observé que luego de esos 50 puntos y en medio de la alegría de la gente, noté que había varios jugadores que estaban desmotivados. Ahí me dio la impresión de que el ciclo estaba acabado. Decidimos seguir y el final estuvo a la vista”.

* “Cuando trajimos a Sava tuvimos la percepción de que podía mejorar al equipo de la cabeza. La cabeza es la que nos permitió en su momento ganarle a Independiente y clasificar a la Sudamericana o ganarle a Boca en la Bombonera y rendirle tributo a Barisone; la cabeza es la que nos impidió seguir adelante en estas últimas definiciones. Con Facundo creimos que se podía mejorar en eso”.

* “Se está haciendo mucho daño en este proceso electoral. Hay infidelidades y traiciones. Están haciendo circular el contrato de Soldano y eso no se hace, no veo que pase con otros clubes. Se dicen cosas con liviandad. Hasta me han involucrado con el narcotráfico y dicen que soy el dueño de Los Molinos, cosa que no es así”.

* “Vengo en una lucha desde hace tiempo con las ganas de no presentarme. Le ofrecí a alguien, en setiembre, que me suceda. Luego apareció Taborda, que era un potable presidenciable. Yo me quería ir del club, pero mi familia siente que me quieren echar y revirtió la posición. No hice nada malo, gestioné y cometí aciertos y errores. Hace una semana compramos colchones nuevos para la pensión y estamos a días de irnos”.

* “Estamos trabajando para ser candidato. Ojalá encuentre alguna alternativa, hay gente muy valiosa en el club, como Rodrigo Spinelli, Tito Mernes y Marcelo Piazza, que hacen un trabajo sacrificado y que pasa desapercibido para la gran mayoría, pero que son grandes dirigentes que colaboran mucho con el club”.

* “Jamás cuestionaré que Marcelo Martín sea presidente o que organice una cena. Yo acepté que esta se haya convertido en una alternativa. Y de mi lado, hay una quincena de dirigentes que tiene una posición extrema: si yo no sigo, ellos no siguen. No quieren estar bajo otra conducción. Eso armó una grieta. No fue una buena gestión esta última”.

* “En otros momentos, tenía un estilo de conducción más férreo. Si me presento, cambiaré. A los gastos los autorizaré yo, porque después me quedo con el ‘peludo’ de regalo. Me dolió la falta de honestidad. Hay gente que empezó a operar a través de los medios, con situaciones irritantes, nosotros decidíamos algo y a las 9 y media de la noche, los periodistas lo estaban publicando en los twitter”.

* “En esta libertad que dí en la comisión directiva empezamos a gastar todos. Apostamos a una iluminación cara como la de Phillips, que salió 180 mil dólares, más 40 mil de los cables, más 15 mil del servicio técnico, más los 90 mil del viaje a Quito. Acá todos planificaron cómo gastar pero nadie pensó en cómo sumar”. N. de R.: Si Unión no cambiaba la iluminación, Conmebol no habilitaba el estadio y la Sudamericana la debía jugar en la cancha de Colón o en Rosario.

* “La nuestra no fue una buena gestión porque hubo un gran deterioro de las relaciones humanas dentro de la comisión. Mi error fue darles más libertades. Y si gestiono solo o con 10 o 12 es porque sospecho que hay algunas ratas buchonas para que los periodistas los elogien porque les dan información”.

* “El problema de salud que tuvo Madelón lo obligó a tomar oxígeno, porque seguramente se satura. Aquella vez me planteó eso y al mes o mes y medio estaba en Belgrano. El proyecto deportivo tiene un trasfondo económico. El pidió a Gudiño, pero fue a Belgrano y no anduvo bien, además venía con los vicios de San Lorenzo. Por ahí escuché que elogian mucho a Lammens, pero San Lorenzo tiene serios problemas económicos. Hace un año hicimos lo que no debíamos hacer: comprar jugadores. En enero no se podía pagar 800 mil dólares para traer a Bou, que ganaba cuatro veces más que cualquier jugador de nuestro plantel. Por eso no pudimos satisfacer sus pretensiones”.

* “Hoy estamos mal económicamente porque nos pasa esto de la luz, los gastos y los imprevistos. En todo el año gastamos 3 millones de pesos en darle desayuno y almuerzo al plantel. Y se nos sumaron varios millones de pesos de premios al plantel, eso no estaba previsto porque estuvieron siempre dentro de los primeros doce puestos, que era la zona de premios. Pensábamos que íbamos a estar décimoquinto o por ahí”.

* “Me preguntan qué campeonato jugar, el deportivo o el económico. Tenemos que ver el económico, porque hay sanciones durísimas en Superliga”.

* “Ojalá Madelón pueda seguir, pero debe entender que no cobramos dólares, cobramos pesos. El descanso del plantel coincide con las elecciones. Se dio así, casualmente. Por eso habrá que esperar”.

* “El contrato de Fragapane vino mal barajado. Cuando llegó Yeimar, lo manejamos Zuccarelli y yo. Le hicimos un contrato de tres años y le dijimos que iba a ganar tal sueldo en ese momento, tal otro al año y así hasta el final. Lo de Fragapane lo manejó Marcelo Martín. Hizo un arreglo por dos años, venía de jugar poco en España, pero no tuvo la habilidad de cerrar el resto de las condiciones en la negociación. El error se cometió ahí. No se aclararon opciones y todo lo que se había acordado con Yeimar. Después, se hizo difícil arreglar”.

* “¿Cómo veo el panorama electoral hasta las elecciones?, sucio y con malas artes. Yo invité a las agrupaciones a que vengan al club para que vean las cajas diarias de ingresos y egresos de los 2000 días que llevo de presidente. Cuando me encontré sin ingresos de TV apenas asumí, pagaba los sueldos de los jugadores con las cuentas bancarias personales o de la familia”.

* “¿Salto de calidad?, mejoramos la escuela, mejoramos los deportes, nos costó rendir la plata de la provincia porque tuvimos que hacerle frente a gastos urgentes, no nos robamos un peso, no nos llevamos nada, concretamos el gasto de la plata de la provincia y lo rendimos, tarde pero lo rendimos”.

* “Le voy a pedir encarecidamente al socio de Unión, frente a esta polvareda y malas acciones que se hacen desde lo político, que vaya a votar. El que gane no puede hacerlo con 2 votos. ¿Quieren defender a Unión?, vayan a votar todos los que estén habilitados. Ellos son los dueños del club”.