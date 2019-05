https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.05.2019 - Última actualización - 10:45

10:43

El oficialismo fustigó a la oposición por su negativa en dar autorización para que el Municipio tome un préstamo de 10 millones de euros (el más grande de la historia de la ciudad) destinado a recuperar dos edificios para emprendedores. El FPCyS sostiene que “faltan datos”, y el PJ que endeudarse por ese monto “no es prioridad” ante otros problemas más urgentes.

En el Concejo, otro debate por el préstamo de la Agencia Francesa La "novela" del crédito millonario: ásperos cruces con olor a campaña El oficialismo fustigó a la oposición por su negativa en dar autorización para que el Municipio tome un préstamo de 10 millones de euros (el más grande de la historia de la ciudad) destinado a recuperar dos edificios para emprendedores. El FPCyS sostiene que “faltan datos”, y el PJ que endeudarse por ese monto “no es prioridad” ante otros problemas más urgentes. El oficialismo fustigó a la oposición por su negativa en dar autorización para que el Municipio tome un préstamo de 10 millones de euros (el más grande de la historia de la ciudad) destinado a recuperar dos edificios para emprendedores. El FPCyS sostiene que “faltan datos”, y el PJ que endeudarse por ese monto “no es prioridad” ante otros problemas más urgentes.

Terminaba la sesión del Concejo. Un concejal pide la votación en un sólo acto por amplio consenso para su aprobación —se estila en la rutina legislativa— de unos 90 expedientes (decretos, resoluciones, declaraciones). Entre ellos había uno que aludía al pedido desde el Municipio de la autorización para la toma de un empréstito por 10 millones de euros (U$ D 12 millones, o unos $ 500 millones) para remodelar dos edificios de la ciudad y allí potenciar el trabajo emprendedor. “Espere, señor presidente”, pide la palabra la oficialista Rossana Ingaramo. “Debo decir algunas cosas”, y preparaba así el debate que se venía.

El expediente en cuestión era una comunicación (finalmente aprobada) de varios ediles del FPCyS donde se le solicitó al Ejecutivo que envíe en 15 días copia del convenio con el Estado Nacional sobre ese pedido de endeudamiento que otorgaría la Agencia Francesa de Desarrollo (expte. N° CO-0062-01562694-8, un proyecto de ordenanza de los ediles de Cambiemos donde se detallan las condiciones generales del empréstito, y consta de dos carillas); toda información sobre proyectos ejecutivos referidos al tema; copia del convenio entre Nación y el actor que involucra al expediente (el Municipio), y un detalle del destino de los fondos del convenio.

El tema en contexto es éste: desde el año pasado, el Municipio viene pidiéndole al Concejo la autorización para tomar deuda por aquel monto, con la intención —según las propias fuentes municipales— de restaurar los edificios del Ex Liceo Municipal y el Mercado Progreso, y potenciar allí Santa Fe Activa y la actividad de los emprendedores locales (ver El Dato). El pedido de autorización ingresó dentro del Presupuesto Municipal 2019, y el Concejo, en su última sesión de 2018, lo separó de la ordenanza madre —no trató el tema—, aunque sí autorizó la toma de otros créditos por montos mucho menores y para otros temas.

El 14 de febrero, el intendente José Corral convocó al Legislativo a sesión extraordinaria (algo poco frecuente, pero esa posibilidad de convocatoria está entre sus facultades). El Concejo trató el tema, pero no dio la autorización de la toma de préstamo, para la cual se necesita mayoría especial (dos tercios de los votos).

Lo último: en un reciente parte de prensa oficial de la Municipalidad (8 de mayo), y con motivo de la visita del embajador de Francia Pierre Henri Guignard, Corral cuestionó al Concejo por no dar la autorización requerida para la toma del préstamo. En ese parte, se endilgaron “culpas” con nombre y apellido: se criticó “al bloque que lidera Emilio Jatón (candidato a intendente), que se negó durante todos estos meses a aprobarlo con excusas para nada convincentes”.

“No quisieron informarse”

Arrancó Ingaramo en el recinto. “Ya pasaron cinco meses (del tratamiento del Presupuesto 2019). La información (requerida por los ediles frentistas) está. A veces dos carillas informan mucho más que quinientas. Los funcionarios municipales están disponibles, esperando que los convoquemos. No ha habido interés en informarse antes”, le espetó a la oposición, particularmente a Leandro González.

“En estos tiempos electorales, lo que más me preocupa es la posibilidad de que nos perdamos de ayudar a los emprendedores locales. Este crédito implica fomentar el trabajo y el empleo, el desarrollo económico”, subrayó, y otra vez: “No le creo, concejal González, que este tema no se discutió porque nos falta información, sino porque no hubo vocación de tratarlo y hacerse cargo de los emprendedores. La información está, y si no la tienen es porque no se ocuparon de solicitarla durante cinco meses”, fustigó Ingaramo.

“¿Discrecionalidad?”



González recogió el guante y devolvió. Consideró que después de la sesión extraordinaria de febrero, “este Cuerpo actuó con racionalidad política y responsabilidad sobre el uso de los fondos públicos de los santafesinos. En esa sesión, el mensaje de los concejales al intendente fue: ‘Mándennos toda la información (sobre el empréstito)’. No tomaron nota, no hicieron los deberes”.

“¿Dos carillas de información para habilitar $ 500 millones?”, interrogó. Dar la autorización sería un acto de irracionalidad política, y de no cumplir con el mandato para el cual la ciudadanía nos eligió: ser responsables”, enfatizó el edil frentista. “Lo que estamos pidiendo es información, porque hay una discrecionalidad de más de 2 millones de euros para consultoría. ¡Cómo no vamos a pedir todo el detalle de este préstamo! ¿Vamos a habilitar esa discrecionalidad de fondos en plena campaña electoral? No, a eso no vamos a ir, ni nos van a llevar”, plantó bandera.

“No es prioridad”

Y como la “grieta” político-electoral es de a tres, desde el bloque PJ se pidió la palabra. Claro: se repartieron “culpas” a diestra y siniestra tanto para los oficialistas de Cambiemos como para los radicales frentistas (otrora aliados a aquéllos). Habló Ignacio Martínez Kerz, también candidato a la intendencia. “Este crédito no es un tema que esté en la agenda ni en las preocupaciones de la gente. Hay 14 barrios de la ciudad declarados en riesgo sanitario, y ningún concejal, excepto los de este bloque, se alarmó o se preocupó”.

“En aquella sesión extraordinaria, el mensaje de este Cuerpo fue: ‘Señores intendente y gobernador provincial: tenemos 14 barrios en riesgo sanitario, una epidemia de dengue en la ciudad’, ¡y todavía no se hizo nada! Hay que establecer prioridades en la utilización de los recursos de Estado. Acompañamos todos los pedidos de empréstitos para compra de bienes de capital y obra pública. Pero este empréstito no es una prioridad”.

Y Juan C. Cesoni (también del PJ) agregó varios datos: “En el momento de la discusión del empréstito, los santafesinos nos íbamos a endeudar por $ 470 millones. Hoy (por la suba del dólar) ese monto sería de $ 530 millones. Y según la pauta de evaluación del BCRA, a fin de año serían $ 583 millones: 100 millones de pesos más.

A eso lo pagará un próximo gobierno municipal, y por eso, claro que esto no le importa ni a Ingaramo ni a Corral”.

Una de las últimas frases del debate fue de Carlos Pereira (Cambiemos), ya al cierre del debate de casi una hora: “Son todas excusas, porque no se quiere avanzar en este tema”.

Sobre el empréstito



El proyecto de ordenanza del oficialismo pide autorización al Concejo a tomar un empréstito por hasta 10.000.000 de euros, o su equivalente en dólares. Los fondos se destinarían al Programa de Fortalecimiento de las Industrias Creativas y del Ecosistema Emprendedor de la ciudad. El plazo de amortización de la deuda a contraer será de 15 años, más un período de gracia de 5 años. La tasa de interés de financiación será la Euribor, que se aplicará según los términos de referencia de la Agencia Francesa de Desarrollo.