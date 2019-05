Polémica por la nueva camiseta de la Juventus

El Litoral

En las últimas horas la Juventus de Italia presentó su nuevo camiseta, que utilizó este domingo en la derrota contra la Roma.

A choice. An oath. Stand together. BE THE STRIPES. ⚫️⚪️



Presentamos la nueva equipación Home 19/20 by @adidasfootball – cómprala aquí: https://t.co/2VqV9SZamG #ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/JLWqTjFBIV