El programa "Precios Cuidados" ya está vigente en la ciudad

Se trata de una lista de 21 productos “genéricos” que no están regidos por marcas. Está disponible una app para informarse sobre la mercadería, su costo y el local en el que se puede adquirir. Los valores, acordados con los supermercadistas e industrias, se renovarán mensualmente.

Desde esta semana, los consumidores podrán encontrar Precios Cuidados en diferentes supermercados de la ciudad de Santa Fe. Así lo anunció este martes la ministra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, tras un acuerdo al que logró arribarse con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Santa Fe y zona. La funcionaria describió el programa junto al secretario de Comercio Interior, Juan Pablo Diab, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro Comercial. Los acompañaron autoridades de la entidad y referentes del sector.

“Precios Cuidados Santa Fe” ofrecerá, en principio, 21 productos de los rubros alimentación, limpieza y aseo personal a precios convenientes, que en algunos casos, hasta representan costos más bajos que los derivados del programa “Precios Esenciales” anunciado en su momento por Mauricio Macri. De todos modos, y ante la consulta de El Litoral, Ciciliani aclaró que el programa provincial “es complementario y cooperativo” del lanzado a nivel nacional.

La lista de artículos para la ciudad y la región incluye aceite, arroz, arvejas, azúcar, fideos, dulce de leche, galletitas surtidas y de agua, yogurt entero, harina de maíz, harina 0000, yerba, puré de tomates, té en saquitos, agua lavandina, crema dental, champú, jabón de tocador, detergente en polvo, detergente para lavavajilla y papel higiénico. No se registran productos lácteos -excepto el dulce de leche; ello fue fundamentado a partir de la crisis que atraviesa la industria del sector.

Una app



Para que el consumidor tenga la información de la campaña a su alcance y de manera actualizada, se desarrolló una aplicación móvil que se puede descargar en forma gratuita de Play Store, bajo el nombre “Precios Cuidados Santa Fe”. En la app se puede encontrar el listado de productos, sus precios y el comercio más cercano donde poder adquirirlos.

La campaña se renovará mensualmente y los artículos elegidos y sus precios se anunciarán a principio de cada mes. La intención es que se sumen más artículos en los próximos meses y que se adhieran todos los supermercados que estén interesados.

Hasta el momento, según precisó Ciciliani, existen “unas 150 localidades adheridas. Los comercios que hayan suscripto el acuerdo deberán exhibir carteles identificatorios que confirmen la existencia de productos a precios cuidados.

Una de las características del programa es que no se trabaja por marcas, sino a través de genéricos. “No nos atamos a una marca determinada, sino a productos de una determinada calidad; hacemos acuerdos con las industrias”, destacó.

Precios reales



Ciciliani valoró la iniciativa y destacó que no se verán “precios ficticios, sino precios posibles y reales”. Y advirtió que la inflación no sólo “es perjudicial por el aumento sostenido de los precios sino también, porque hace perder los precios de referencia. Nunca sabemos muy bien cuánto cuestan las cosas. Y como consumidores, en un momento muy difícil donde se deben cuidar los recursos de las personas con ingresos fijos, el Estado tiene que ofrecer junto al sector comercial e industrial santafsino, una referencia para los consumidores”. Sobre esa base, destacó el “esfuerzo de los comerciantes de Santa Fe que buscan con la industria una lista de precios cuidados que por nuestra cercanía podemos monitorear mes a mes. Estos precios no contienen inflación futura, porque trabajamos precios de mayo y vamos a poder determinar los mejores valores de cada mes. Trabajamos con las cadenas locales y vimos el entusiasmo que eso ha generado en muchas industrias que pueden ofrecer buenos precios para los consumidores porque no nos olvidemos que en el costo de los productos, el flete y la logística son muy importantes a la hora de generar rentabilidades. Por eso, mi reconocimiento a los supermercados y mayoristas de Santa Fe que llegan a toda la provincia”, concluyó.

Los súper



Según se difundió en la conferencia de prensa, los supermercados de Santa Fe y zona adheridos al programa y que deberán exhibir los precios cuidados son Alvear, Kilbel, El Túnel, JK Kilgelmann, Las 2 G, Raffin, Zeta, Crimar, El Buen Gusto y Petrelli.