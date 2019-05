https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.05.2019 - Última actualización - 10:03

10:02

Lo dijo Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2

El juicio contra Cristina Kirchner "no fue suspendido"

Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, expresó este jueves que el juicio contra Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública "no fue suspendido" y que, por el momento, "tiene fecha de inicio para el 21 de mayo".

Foto: Archivo



Lo dijo Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 El juicio contra Cristina Kirchner "no fue suspendido" Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, expresó este jueves que el juicio contra Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública "no fue suspendido" y que, por el momento, "tiene fecha de inicio para el 21 de mayo". Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2, expresó este jueves que el juicio contra Cristina Kirchner por irregularidades en la obra pública "no fue suspendido" y que, por el momento, "tiene fecha de inicio para el 21 de mayo".

El Litoral / NA El presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, aseguró este jueves que "no fue suspendido" el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública contra la ex mandataria Cristina Kirchner. "El juicio hasta el día de hoy (jueves) se mantiene. Tiene fecha de inicio para el martes 21 de mayo, fecha que todavía no fue suspendida. El juicio no fue suspendido", manifestó el magistrado. En diálogo con radio La Red, Gorini precisó que "el requerimiento de la Corte de elevación de la causa principal es en términos de urgencia con lo cual también se entiende que con carácter de urgencia se va a extender al tratamiento de las cuestiones para lo cual la Corte ha requerido la causa". Asimismo, destacó que en el transcurso de la mañana enviará el expediente al máximo tribunal y si la Corte lo devuelve el próximo martes se iniciará el juicio. La causa principal fue requerida para que se resuelvan nueve recursos que están en estudio de la Corte Suprema a instancias de presentaciones realizadas por las partes.

"Estamos en contacto con la Secretaría General de la Corte, trabajando para garantizar los derechos de las partes y a su vez ofrecer las condiciones de debido proceso y agilidad de la Justicia, por eso es que el juicio hoy no está levantado", expresó Gorini.

De todos modos, el presidente del Tribunal explicó que el juicio no podría desarrollarse sin el expediente materialmente en el TOF ya que no podría hacerse referencia a fojas que no están.

"No podría realizarse el juicio de no tener devuelto el expediente de parte de la Corte conforme lo ha querido", señaló.

Gorini expresó que si la Corte considera necesario sanear algún aspecto vinculado a cuestiones que tiene que resolver, resulta más beneficioso para el juicio que se haga ahora y no después.

"Es preferible hacerlo previo al inicio del debate a que durante el transcurso del debate se produzca algún tipo de decisión que perjudique el desarrollo o la evolución del mismo juicio", indicó.

Temas: