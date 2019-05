https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno consideró positiva la aclaración de la Corte sobre el juicio a Cristina Kirchner

Así lo expresó el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, luego de que no se suspende el juicio denominado "Vialidad", donde está imputada la ex presidenta.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo este jueves que la aclaración de la Corte Suprema de Justicia de que no se suspende el juicio denominado "Vialidad", donde está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, "es algo bueno" porque ayuda a "aclarar los puntos" que habían generado una protesta de la población, en referencia a los cacerolazos que se produjeron anoche. "Es bueno que ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía, la Corte clarifique estos puntos", dijo Garavano en una rueda de prensa en la Casa Rosada, al finalizar la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri. Garavano dijo que se enteraron del comunicado de la Corte "al salir" de la reunión, por lo tanto no llegaron a analizarlo con el Presidente, pero expresó que "es bueno que el Poder Judicial pueda dialogar con la población y aclararle los puntos que se interpretaron de otra forma y que ayer generaron una masiva protesta a través de cacerolazos o ruidos en la ciudad de Buenos Aires y distintos lugares del país". Consultado sobre si el Gobierno tuvo un operador que dialogara con la Corte en busca de esta aclaración, respondió que "de ninguna manera hubo un operador". Tenés que leer La Corte Suprema de Justicia confirmó que no se suspende el juicio a Cristina Kirchner El funcionario consideró que la Corte había tomado una "medida neutra", en referencia a la decisión de someter a revisión la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde está acusada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros ex funcionarios, pero que es importante que esa medida "se haya aclarado y que se pueda realizar" el juicio. "Este Gobierno ha designado una corte independiente como lo vemos en numerosos fallos", dijo además Garavano, que remarcó que hay allí "personas que vienen de otros espacios políticos", en referencia a lo que algunos llaman "la mayoría peronista" que la integra, por la afinidad ideológica de 3 de sus 5 integrantes con el peronismo. "Uno puede estar o no de acuerdo con las decisiones de la Corte, lo que tiene que ser es respetuoso de esas decisiones. Y este Gobierno lo ha sido en todos los fallos aunque haya perdido o no le hayan dado la razón", concluyó el ministro. Con información de Télam

